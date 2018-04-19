В метро по новым правилам: в подземку запретят брать велосипеды и коляски для детей?

Минтранс предложил проект единых правил пользования метрополитеном в России . Правда, пока документ опубликован для общественного обсуждения, которое продлится до 8 мая.

В нынешней версии предполагается, что снимать со спины рюкзак станет обязанностью пассажира, добавлен запрет на то, чтобы находиться в метро без одежды, но больше всего шума вызвал запрет на перевозку детей в детских колясках.

Согласно предлагаемым поправкам, детей нельзя будет перевозить в колясках не только на эскалаторах, как это установлено в настоящий момент, но и в вагонах поездов, на станциях и в переходах, то есть матерям придется все время держать ребенка на руках и отдельно везти коляску. Как в таком случае быть с двойней и вовсе непонятно. Запрет вызван требованиями безопасности, а обновить правила решили к футбольному чемпионату, считает руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль:

— За два месяца до ЧМ по футболу вдруг задумались о правилах проезда на метрополитене. Действительно понятно, откуда как говорится, рельсы идут. Дело в том, что за считанные недели до ЧМ пытаются сейчас привести все правила в гармонично связанные с европейскими, с общепринятыми правилами проезда по метрополитену и так далее.

— Коляски с детьми нельзя будет в переходах перевозить, стоять с коляской в вагонах? Матерям не будет тяжело?

— Конечно, с первого взгляда покажется, что это садизм. Это усложняет перевозку ребенка для мамочки. В любом случае я считаю, что это правильно, учитывая огромный трафик, учитывая час пик, учитывая, что из вагона за считанные секунды должно выйти из одной двери порядка 20-30 человек, столько же влететь в эту дверь. Люди, когда выбегают, не смотрят, кто перед ними — коляска, пенсионер, пожилой и так далее, там снесут хоть римскую армию. Нужно избежать вот этой ситуации ненужных травм, которые и предусматривают эти правила.

Новые правила не понравятся и велосипедистам. В проекте сказано, что в метро возможна перевозка исключительно складных велосипедов, причем только упакованных в чехлы. Как отмечают СМИ, это лишит возможности спускаться в метро большинство велосипедистов, многие из которых сейчас проходят через турникеты, просто сняв переднее колесо. Вот что говорит организатор велопарадов в Москве , куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов

Владимир Кумов куратор проекта Let's bike it! «Вводиться будет чехол, но это, скажем так, далеко не каждый захочет. При этом я, честно говоря, не вижу практической пользы от введения такого правила, потому что у нас нет такой проблемы, чтобы велосипеды были сильно грязными, когда они спускаются в метро, особенно складные, которые чаще [едут] по тротуару, чем по проезжей части. Для чего это вот делается? Для больших велосипедов, обычных велосипедов я поддерживаю это правило. Сейчас в принципе уже ограничен провоз велосипедов в метро. Большие велосипеды лучше электрички, лучший наземный транспорт, ну и, конечно, просто создание вело инфраструктуры».

Предполагается, что снимать со спины рюкзак станет обязанностью пассажира. Добавлен запрет на то, чтобы находиться в метро без одежды.