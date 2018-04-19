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Американский сенатор назвал удар по Сирии «театральным представлением»
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Американский сенатор назвал удар по Сирии «театральным представлением» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бездействие российской ПВО и отсутствие жертв среди россиян указывают на то, что удар США по Сирии мог быть срежиссированным театральным представлением, заявил сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес.
«Я не знаю, не было ли это тщательно срежиссировано, потому что был нанесен удар по трем объектам, русские не активировали против нас свою ПВО, а сирийцы выпустили свои ракеты уже после того, как приземлились наши. И тут задумаешься: погодите, не было ли это срежиссированным театральным представлением?» — приводит слова Менендеса RT.
Он добавил, что ситуация с ударом заставляет сомневаться в реальности происходившего. Он указал на то, что Россия не активировала свою систему противоракетной обороны, хотя она «очень продвинутая», а Сирия якобы «выпустила свои ракеты после приземления наших».
«И ни на одном из этих объектов, связанных с химоружием, вообще не пострадали русские. Просто слишком много вопросов, и это заставляет беспокоиться: когда мы приняли меры, демонстрируя свое негодование, не было ли это срежиссировано?» — заявил он.
По крайней мере, заметил он, россиян могли попросить «держаться подальше» от районов нанесения удара.
Менендес также заявил, что в Сирии у США должна быть такая стратегия, которая бы «изолировала Россию и Иран за их действия».
«Стратегия, которая бы положила конец гуманитарной катастрофе, помогла сирийцам, спасающимся бегством, и перевела процесс в формат ООН. Не в формат Астаны, где Россия, Турция и Иран решают будущее Сирии и значительной части Ближнего Востока», — заявил сенатор.
Отметим, что Россию действительно могли предупредить об ударе. Так, в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что «определенный обмен информацией» ведется по линии военных.
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