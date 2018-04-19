Астронавты из Европы и космонавты из РФ обсудят в Сколтехе астрофизику и космическое право

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Астронавты, космонавты и другие представители космической отрасли встретятся в Сколтехе в субботу для участия в антиконференции SpaceUp, сообщила в четверг пресс-служба Сколтеха. Среди тем антиконференции будут астрофизика, космология, космическое право и искусство в космосе. В рамках антиконференции состоится панельная дискуссия по актуальным проблемам освоения космического пространства, в которой примут участие представители космической отрасли: космонавт-испытатель, президент Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Аэронет Сергей Жуков , директор Исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон и профессор Сколтеха Жан-Франсуа Женест, в недавнем прошлом — главный научный сотрудник Airbus Group Innovations. Среди докладчиков также будут первый швейцарский астронавт Клод Николье, французский астронавт Жан-Жак Фавье и российский космонавт Сергей Ревин Главной отличительной особенностью антиконференции SpaceUp является предоставление любому участнику — от знаменитого космонавта до студента-первокурсника, изучающего космическую тематику — возможность выступить с докладом или презентацией по любому вопросу, связанному с космосом. Антиконференцию SpaceUp провели впервые в 2010 году в Сан-Диего, и с тех пор она проходила несколько десятков раз в самых разных городах мира — от Лагоса в Нигерии до Тронхейма в Норвегии . В Сколтехе SpaceUp пройдет во второй раз.