Астронавты из Европы и космонавты из РФ обсудят в Сколтехе астрофизику и космическое право 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Астронавты, космонавты и другие представители космической отрасли встретятся в Сколтехе в субботу для участия в антиконференции SpaceUp, сообщила в четверг пресс-служба Сколтеха. Среди тем антиконференции будут астрофизика, космология, космическое право и искусство в космосе.
В рамках антиконференции состоится панельная дискуссия по актуальным проблемам освоения космического пространства, в которой примут участие представители космической отрасли: космонавт-испытатель, президент Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Аэронет Сергей Жуков, директор Исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон и профессор Сколтеха Жан-Франсуа Женест, в недавнем прошлом — главный научный сотрудник Airbus Group Innovations. Среди докладчиков также будут первый швейцарский астронавт Клод Николье, французский астронавт Жан-Жак Фавье и российский космонавт Сергей Ревин.
Главной отличительной особенностью антиконференции SpaceUp является предоставление любому участнику — от знаменитого космонавта до студента-первокурсника, изучающего космическую тематику — возможность выступить с докладом или презентацией по любому вопросу, связанному с космосом.