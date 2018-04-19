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Посетители центра соцобслуживания на Тимирязевской совершат виртуальную поездку по Золотому кольцу
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Посетители центра соцобслуживания на Тимирязевской совершат виртуальную поездку по Золотому кольцу 

Управа района Тимирязевский города Москвы 28 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Большое виртуальное путешествие по городам Золотого кольца России совершат подопечные отделения дневного пребывания центра соцобслуживания «Тимирязевский» в пятницу, 20 апреля. Об этом рассказала директор учреждения Ирина Перова.
— Наши гости примут участие в мероприятии «Прогулка по Золотому кольцу России». Они совершат видеопутешествие с остановками в самых интересных местах, одно из которых — древний город Углич, — поделилась Перова.
Начало в 13.30. Вход свободный, приглашаются все желающие. Адрес районного центра социального обслуживания: ул. Тимирязевская, д. 10/12. (мю)
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