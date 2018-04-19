Мэрия проверила отремонтированные год назад дороги и нашла недостатки

Специалисты мэрии вместе с подрядчиком, выполнявшим ремонт, проверили семь участков дорог.

Сотрудники комитета ЖКХ вместе с представителем ООО «Онегодорстрой» проверили состояние участков дорог в Петрозаводске , отремонтированных по муниципальному контракту в 2017 году. Они оценили качество работ на улицах Машезерская, Торнева, Халтурина, Сулажгорская, Шотмана, Виданская и на Карельском проспекте.

Как сообщает пресс-центр администрации, повсеместно зафиксировано отсутствие разметки, пустоты после взятия проб-кернов в покрытии, отмечена необходимость проливки битумными материалами швов-стыков. В районе дома №1 на улице Торнева обнаружена просадка дорожного покрытия.

— Состояние этих дорог, отремонтированных в прошлом году, более чем удовлетворительное, дефектов асфальтобетонного покрытия выявлено не было, те незначительные недостатки, которые были зафиксированы, подрядчик обязуется устранить в установленные сроки,

— сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Этот же подрядчик выполнял в 2017 году «ямочный ремонт». Эти объекты будут обследованы позднее.

Кроме того, в 2017 году был заключен контракт с компанией «Автодорстрой». В связи с неудовлетворительным качеством выполнения работ контракт был расторгнут мэрией в одностороннем порядке. Сэкономленная сумма — 27 млн рублей — была потрачена на выполнения ремонтных работ.