Слушателей «НАШЕго Радио» пригласили на открытие мотосезона

19 апреля 2018 года в гости к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио приехал руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов . «МотоМосква» — крупнейшее сообщество мотоциклистов столицы, насчитывающее более 35 тысяч человек.

В первую очередь Андрей напомнил всем слушателям радиостанции важную информацию: ровно через месяц, 19 мая, в парке «Патриот» пройдет масштабный праздник открытия мотосезона 2018, информационным спонсором которого, кстати, стало НАШЕ Радио:

«Патриот» объединит не только мотоциклистов, но и вообще всех людей, дав возможность всем присутствующим погрузиться в атмосферу праздника. Выставка, кастом-шоу, выступление каскадеров, для детей предусмотрена огромная программа. У нас будут летать вертолеты, самолёты, и, самое главное: там же пройдет «Кубок Москвы по дрэг-рейсингу». Это такое впервые, чтобы на одной площадке все было объединено»

Помимо этого, рассказал Андрей, на празднике можно будет полюбоваться показательными заездами группой мотопилотажного вождения «Каскад», посетить выставку ретро-техники ГИБДД и кастом-шоу, покататься вертолете и БТР (это происходит в рамках проекта «МотоАрмия») и, в целом, провести очень насыщенный день — в парке «Патриот» запланировано еще множество активностей. Ну и, конечно, чудесным сюрпризом для всех НАШих будет музыкальная программа мероприятия — хедлайнером фестиваля станет группа «Пилот».

Помимо новостей о предстоящем празднике, Андрей Иванов рассказал Александру Бону и Игорю Панькову много увлекательных подробностей из мира мотоциклистов. Так, например, по словам гостя, в этом году московские автомобилисты необычайно внимательны к собратьям из мотодвижения, пропускают их на дороге и стараются дать возможность свободно проехать. На мобильный портал пришло множество вопросов от слушателей НАШЕго Радио о специфике мотодвижения, и Андрей посоветовал начинающим мотоциклистам не переоценивать свои силы:

«Самое главное «не верить» в себя! Тебе никто ничего не должен. Лучше купить 400 кубовый мотоцикл в классической компоновке — этого более чем достаточно»

В конце эфира гость «Подъёмников» пожелал всем слушателям быть аккуратными, беречь себя и кататься на мотоциклах.