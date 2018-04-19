Ещё
Слушателей «НАШЕго Радио» пригласили на открытие мотосезона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слушателей «НАШЕго Радио» пригласили на открытие мотосезона 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
19 апреля 2018 года в гости к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио приехал руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов. «МотоМосква» — крупнейшее сообщество мотоциклистов столицы, насчитывающее более 35 тысяч человек.
В первую очередь Андрей напомнил всем слушателям радиостанции важную информацию: ровно через месяц, 19 мая, в парке «Патриот» пройдет масштабный праздник открытия мотосезона 2018, информационным спонсором которого, кстати, стало НАШЕ Радио:
«Патриот» объединит не только мотоциклистов, но и вообще всех людей, дав возможность всем присутствующим погрузиться в атмосферу праздника. Выставка, кастом-шоу, выступление каскадеров, для детей предусмотрена огромная программа. У нас будут летать вертолеты, самолёты, и, самое главное: там же пройдет «Кубок Москвы по дрэг-рейсингу». Это такое впервые, чтобы на одной площадке все было объединено»
Помимо этого, рассказал Андрей, на празднике можно будет полюбоваться показательными заездами группой мотопилотажного вождения «Каскад», посетить выставку ретро-техники ГИБДД и кастом-шоу, покататься вертолете и БТР (это происходит в рамках проекта «МотоАрмия») и, в целом, провести очень насыщенный день — в парке «Патриот» запланировано еще множество активностей. Ну и, конечно, чудесным сюрпризом для всех НАШих будет музыкальная программа мероприятия — хедлайнером фестиваля станет группа «Пилот».
Помимо новостей о предстоящем празднике, Андрей Иванов рассказал Александру Бону и Игорю Панькову много увлекательных подробностей из мира мотоциклистов. Так, например, по словам гостя, в этом году московские автомобилисты необычайно внимательны к собратьям из мотодвижения, пропускают их на дороге и стараются дать возможность свободно проехать. На мобильный портал пришло множество вопросов от слушателей НАШЕго Радио о специфике мотодвижения, и Андрей посоветовал начинающим мотоциклистам не переоценивать свои силы:
«Самое главное «не верить» в себя! Тебе никто ничего не должен. Лучше купить 400 кубовый мотоцикл в классической компоновке — этого более чем достаточно»
В конце эфира гость «Подъёмников» пожелал всем слушателям быть аккуратными, беречь себя и кататься на мотоциклах.
А узнать подробности о том, что представляет собой объединение «МотоМосква» и как туда вступить, почему не стоит покупать спортивный мотоцикл, только получив права, и как съездить в Магадан и обратно за две недели — можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!
Национальная Служба Новостей: последние новости
Милонов пообещал привести депутатов из Чечни в бордель с секс-куклами Сельских старост узаконили Яхту Путина заметили в Босфоре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300474
Российским морякам удалось сбежать с Украины121
РФ нашла способ поквитаться с США82
Болгария: спасибо России, но…236
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца209
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение