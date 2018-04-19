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Си Цзиньпин и Тереза Мэй выступили в защиту свободной торговли
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Си Цзиньпин и Тереза Мэй выступили в защиту свободной торговли 

РИА Новости 32 минуты назад
ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время телефонного разговора выступили в поддержку свободной торговли и открытой экономики, сообщает агентство Синьхуа.
"Китай и Великобритания являются получателями выгоды и сторонниками экономической глобализации. Китайская сторона готова совместно со всеми сторонами, в том числе и с британской, и дальше поддерживать свободную торговлю, активно защищать систему многосторонней торговли, совместно строить экономику открытого типа", — заявил Си Цзиньпин.
Мэй, в свою очередь, заявила, что британская сторона, как и китайская, поддерживает свободную торговлю и выступает за экономику открытого типа, пишет Синьхуа.
Заявление двух лидеров прозвучали на фоне торгового конфликта между Китаем и США из-за введенных Вашингтоном ввозных пошлин, которые Пекин назвал протекционизмом и нарушением принципов ВТО.
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