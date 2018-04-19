Хозяин медведя-убийцы в воронежском суде: семья и животные без меня осиротеют

Суд оставил без изменений приговор Михаилу Харину

Приговор — полтора года заключения в исправительной колонии общего режима — оставить без изменений. Владельцу частного зоосада в Семилуках , откуда сбежал медведь и убил человека, утвердили наказание. Апелляцию по уголовному делу сегодня рассматривали в Областном суде. Сейчас Михаил Харин в следственном изоляторе — он был на видеосвязи. Сын пострадавшего, Станислав Никулин , настаивал на максимальном приговоре — хозяина зоопарка осудили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. При этом сам мужчина с такой квалификацией не согласен. По его мнению, ситуация — стечение обстоятельств, а значит судить его нужно по более мягкой статье — убийство по неосторожности. Причём, судя по всему, деятельность зоосада он намерен продолжать. Среди его главных аргументов для смягчения наказания это то, что дома без него, все, цитирую, «осиротеют».

— В местах лишения свободы я не смогу содержать свою семью. А семья — это не только моя дочь и жена. У меня более 50 видов животных. В том числе, четыре вида — исчезающие и входящие в красную книгу. Их кормить, поить каждый день и ухаживать, — заявил Михаил Харин.

В октябре прошлого года животное проломило деревянную доску в ветхом вольере. Сбежав, медведь напал на одного из местных жителей — после множественных переломов, разрыва лёгкого и повреждения мышц брюшной стенки мужчина скончался. — Ходил там, щеголял, что нужно было ободрать шкуру медведя и компенсировать материальный ущерб. Мне он не нужен. Если бы я хотел что-то от себя, то моё мнение, чтобы, если он любит диких животных, отвезти его в Африку и скормить крокодилам. Они там постоянно есть хотят. Но я придерживаюсь такого, что если есть статья закона, значит, он должен сидеть шесть лет, — говорит сын погибшего Станислав Никулин.