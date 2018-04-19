Сына Штепы объявили в розыск

Об этом «Укринформу» рассказал адвокат Нели Штепы Дмитрий Марченко . По его словам, Сергея Огаркова разыскивают по подозрению в участии в драке.

«Хотя событие — драка в подъезде дома в Славянске , где живет 34-летний Сергей, сын Штепы, произошла 5 февраля, сейчас около дома дежурят правоохранители. Дело в том, что сын Штепы, который, по словам очевидцев, только разнимал драку, не явился 13 апреля в полицию на вручение подозрения в нанесении двум мужчинам телесных повреждений средней степени тяжести», — рассказал адвокат.

Сейчас у дома сына Штепы дежурят правоохранители.

Адвокат рассказал, что сама экс-мэр Славянска не верит в вину сына, а считает произошедшее формой психологического давления на нее.

В то же время, на сайте МВД в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти» сына Штепы нет. При этом база сайта обновлялась 19 апреля.

Сама Штепа находится в Славянске, и по словам адвоката, не собирается покидать Украину