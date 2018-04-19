В странах ЕАЭС нарушителям конкуренции дадут шанс исправиться

18 апреля на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняты решения, касающиеся гармонизации в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принципов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов, установления прозрачных правил получения документов об оценке соответствия, предоставления возможности компаниям исправить нарушение общих правил конкуренции до наложения штрафа и ряд других.

Одобрен проект Соглашения о государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований технических регламентов Союза.

Документ устанавливает принципы и подходы к осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов, что позволит гармонизировать правила контроля за безопасностью продукции.

Среди основных принципов: приоритетность предупреждения правонарушения перед наказанием и недопустимость проведения в отношении одного юридического лица проверок исполнения одних и тех же обязательных требований несколькими надзорными органами, а также применение риск-ориентированного подхода, позволяющего оптимизировать и повысить эффективность надзорной деятельности.

Ответственность за несоблюдение требований техрегламентов Союза в зависимости от стадии жизненного цикла продукции несут юридические лица или индивидуальные предприниматели, в том числе изготовители, импортеры и продавцы.

Соглашением предусматривается создание единой системы информирования об опасной продукции: в нее, в частности, будут вноситься данные о продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС или не имеющей документов об оценке соответствия. Исходя из этих сведений уполномоченные органы стран ЕАЭС должны будут принять все меры, предусмотренные национальным законодательством, по предупреждению и пресечению выпуска в обращение такой продукции.

Проект документа направлен в государства-члены для проведения внутригосударственных процедур.

Утверждены новые Типовые схемы оценки соответствия, которые определяют общее законодательство Союза в этой сфере и являются согласованной основой для пересмотра техгегламентов ЕАЭС.

Типовые схемы устанавливают единые для всех стран ЕАЭС правила проведения оценки соответствия (сертификации, декларирования и государственной регистрации) продукции требованиям союзных технических регламентов.

Они детально описывают весь процесс — от подачи заявителем заявки и ее содержания до порядка выдачи (регистрации) документа об оценке соответствия. В типовых схемах также определены порядок хранения доказательственных материалов, послуживших основанием для выдачи (регистрации) документов об оценке соответствия, единые условия и порядки приостановления, прекращения действия документов об оценке соответствия, выдачи их дубликатов и замены на новые без проведения повторной оценки.

Согласно Договору о Союзе формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются в техрегламентах на основе типовых схем. В этой связи реализация положений документа предусматривается посредством внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС.

Таким образом, принятый документ гарантирует предпринимателям, что процедуры, установленные на его основе в техрегламентах, будут равнозначны и результаты проводимой оценки в каждой стране ЕАЭС — сопоставимы.

Внесены изменения в Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках.

Согласно документу при рассмотрении заявлений или материалов о нарушении общих правил конкуренции Комиссия сможет формировать предложения для потенциального нарушителя на трансграничных рынках о восстановлении и обеспечении конкуренции.

В случае согласования предложений Комиссии антимонопольными органами ЕАЭС и заявителем, а также согласия потенциального нарушителя добровольно устранить признаки нарушений в отношении него не будут применяться штрафные санкции.

Если потенциальный нарушитель не согласится с предложенными действиями, рассмотрение материалов возобновится, и при условии установления факта нарушения будет наложен штраф.

Предполагается, что новый порядок будет действовать до вступления в силу изменений в Договор о ЕАЭС в части закрепления института предостережения и предупреждения. Внедрение таких механизмов позволит Комиссии оперативно реагировать на возможные признаки нарушения общих правил конкуренции, а потенциальному нарушителю — оперативно их устранять.

Утвержден перечень единых методов определения посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений, применяемых государствами-членами при обращении семян в рамках Союза.

Это решение обеспечит равенство процедур и результатов оценки качества семян в странах ЕАЭС.

Перечень содержит 49 методов, установленных межгосударственными стандартами, и охватывает все виды исследований посевных качеств семян сельхозрастений — зерновых, зернобобовых, крупяных, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, овощных, бахчевых культур, а также картофеля и винограда.

Например, в него вошли методы по отбору проб, определению чистоты и отхода, жизнеспособности, всхожести, подлинности, влажности, зараженности болезнями, заселенности вредителями и другие.

Совет ЕЭК распорядился исследовать перспективы внедрения единых электронных сопроводительных документов и их взаимного признания в государствах-членах.

Эту пилотную инициативу для реализации в рамках цифровой повестки ЕАЭС предложила Республика Армения . Предполагается разработать унифицированный механизм формирования электронных документов, закрепленный на уровне Союза. Он позволит предпринимателям формировать единые электронные сопроводительные документы с применением электронной цифровой подписи как юридически значимые; упростить процессы учета и взимания косвенных налогов, а также реализацию механизма прослеживаемости товаров. Кроме того, за счет замены ряда сопроводительных документов для различных уполномоченных органов одним электронным представители бизнеса смогут существенно снизить финансовые и временные затраты на доставку грузов.

Приняты новые Правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. Они придут на смену правилам, принятым межправительственным соглашением ещё в 2008 году. Принятые правила будут применяться для всех целей импорта, кроме получения тарифных преференций — по этим вопросам принимаются отдельные документы.

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