В Калининградской области проходит Парламентская декада

Мой Калининград . В Калининграде в рамках Парламентской декады сегодня, 19 апреля 2018 года, состоялось заседание областной думы.

На этом обстоятельстве сделала председатель облдумы Марина Оргеева

Александр Мусевич. По ее словам, декада посвящена приближающемуся Дню российского парламентаризма и 24-летию областной думы. И что стартовала акция 18 апреля с «парламентского урока» для школьников сороковой гимназии, который провел председатель думского комитета по международным делам

Как отметила Марина Оргеева, программа декады весьма насыщенная: «Мероприятия пройдут в избирательных округах. Там представители нашего депутатского корпуса проведут „парламентские уроки“, „классные часы“, встречи с активом молодежных советов и депутатами местных советов».

На площадке думы также предусмотрен ряд мероприятий. В их числе — сегодняшний «Парламентский час», в рамках которого председатель Молодежной парламентской ассамблеи Нуне Шевцова рассказала о работе этого объединения в 2017 году и планах на текущий год.

20 апрел депутаты Думы примут участие в отчетно-выборном собрании Ассоциации муниципальных образований Калининградской области , которой исполняется 20 лет. Кроме того, будет встреча с выпускниками школ региона, получившими по предмету «Обществознание» 100 баллов.

Еще одно событие — День открытых дверей — в областной думе, запланированный на 25 апреля. В тот день, с 10 до 13 часов, все желающие смогут побывать в облдуме и ознакомиться с её работой.

Пожалуй, ключевым мероприятием декады станет назначенная на 25 апреля встреча председателей и заместителей председателей областной думы всех созывов. Участники встречи поделятся своими оценками того, как в регионе осуществляется Послание президента России Федеральному Собранию, и поговорят о путях совершенствования законодательной деятельности.