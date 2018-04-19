В Калининградской области проходит Парламентская декада 

Мой Калининград. В Калининграде в рамках Парламентской декады сегодня, 19 апреля 2018 года, состоялось заседание областной думы.
На этом обстоятельстве сделала председатель облдумы Марина Оргеева.
По ее словам, декада посвящена приближающемуся Дню российского парламентаризма и 24-летию областной думы. И что стартовала акция 18 апреля с «парламентского урока» для школьников сороковой гимназии, который провел председатель думского комитета по международным делам Александр Мусевич.
Как отметила Марина Оргеева, программа декады весьма насыщенная: «Мероприятия пройдут в избирательных округах. Там представители нашего депутатского корпуса проведут „парламентские уроки“, „классные часы“, встречи с активом молодежных советов и депутатами местных советов».
На площадке думы также предусмотрен ряд мероприятий. В их числе — сегодняшний «Парламентский час», в рамках которого председатель Молодежной парламентской ассамблеи Нуне Шевцова рассказала о работе этого объединения в 2017 году и планах на текущий год.
20 апрел депутаты Думы примут участие в отчетно-выборном собрании Ассоциации муниципальных образований Калининградской области, которой исполняется 20 лет. Кроме того, будет встреча с выпускниками школ региона, получившими по предмету «Обществознание» 100 баллов.
Еще одно событие — День открытых дверей — в областной думе, запланированный на 25 апреля. В тот день, с 10 до 13 часов, все желающие смогут побывать в облдуме и ознакомиться с её работой.
Пожалуй, ключевым мероприятием декады станет назначенная на 25 апреля встреча председателей и заместителей председателей областной думы всех созывов. Участники встречи поделятся своими оценками того, как в регионе осуществляется Послание президента России Федеральному Собранию, и поговорят о путях совершенствования законодательной деятельности.
В завершение выступления Марина Оргеева сообщила, что непосредственно в День парламентаризма, 27 апреля, она примет участие в посвященном этой дате заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Ожидается, что там выступит президент Российской Федерации Владимир Путин.