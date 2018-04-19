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Джереми Кларксон станет ведущим «Кто хочет стать миллионером?»
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Джереми Кларксон станет ведущим «Кто хочет стать миллионером?» 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Неожиданный поворот в карьере бывшего хэдлайнера культового телешоу Top Gear произойдет в ближайшем будущем. Джереми Кларксон вернется на телевидение в качестве… британского «аналога» Максима Галкина и Дмитрия Диброва.
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