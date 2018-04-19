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Тюменцы просят отдать им вызволенных из квартиры на Пермякова шпицев. Можно ли это сделать сейчас?
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Тюменцы просят отдать им вызволенных из квартиры на Пермякова шпицев. Можно ли это сделать сейчас? 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
История спасения нескольких десятков собак из тесной квартиры на Пермякова вызвала среди тюменцев общественный резонанс. Многие горожане после публикации этой новости изъявили желание приютить по собачке. Однако зубастых как минимум 10 дней горожанам не будут раздавать или продавать. Потому что у хозяйки собак есть время, чтобы подать апелляцию по решению суда и вернуть себе животных. В пресс-службе судебных приставов подтвердили эту информацию и сообщили 72.ru, что шпицы сейчас находятся на десятидневном карантине, они проходят реабилитацию. Известно, что часть животных находится у волонтёров, а другая часть — в муниципальном пункте временного содержания животных «ЛесПаркХоз». — Все собаки нуждаются в лечении и прививках, часть из них пока будет находиться у нас. Возможно, после полного излечения их передадут в добрые руки, — сказала 72.ru Евгения Здорнова, основатель фонда помощи животным «Потеряшки». По словам зоозащитников, собак если и будут раздавать, то забрать себе пушистика можно будет лишь за определённую плату. Дело в том, что у судебных приставов есть финансовые претензии к хозяйке собак, которые ей необходимо будет погасить по решению суда. Возможно, она это сделает, продав животных. Замдиректора муниципального учреждения «ЛесПаркХоз» Дмитрий Дубровин рассказал 72.ru, как себя чувствуют животные, которые находятся у них:
— Они ведут себя нормально и в ближайшие 10 дней как минимум будут содержаться у нас. Сегодня им поставили прививки и установили микрочипы. Шпицы сыты и спокойны. Посмотреть видео изъятия животных у тюменки из квартиры многоэтажки можно в нашем предыдущем материале.
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