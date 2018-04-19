«Торгуют чебуреками и пьют под окном»: в Уфе спальный район атаковали мигранты

Когда-то тихий и спокойный, в начале марта двор дома 13 на улице Зеленогорской в Сипайлово превратился в базар: с 9 утра тут начинали гомонить гости из Ближнего Зарубежья. Все потому, что в соседнем доме открылся Отдел по вопросам миграции…

С тех пор о покое жильцы забыли: сотни иностранцев оккупировали двор и детскую площадку, стали справлять в подъездах нужду, торговать сомнительным курительным зельем и отчаянно мусорить.

В ситуации разбирался корреспондент Ufa1.

«Боимся за детей»

Соседство с отделом МВД в доме напротив местный житель Артур Хасанов вспоминает, как райские деньки: под окнами царила тишина и образцовый порядок. Но с появлением зарубежных гостей, ежедневно выправляющих в миграционном центре разрешения на работу в регионе, жизнь двора пошла прахом.

В ожидании своей очереди мигранты обедают и чаевничают прямо во дворе

— Двор превратился в гадюшник: курят, плюют, ходят в туалет тут же, — возмущается Артур. — Одновременно тут собираются по 400-500 мигрантов. Уже и чебуреками придумали торговать, соками, сигаретами, тут же выпивают! Дворник с ног сбился за ними мусор выгребать. Единственная дорога до школы теперь заставлена их машинами. Детям ходить мимо них страшно — не все граждане выглядят приветливо. И с каждым днем их все больше! А что будет летом — представить страшно!

Вслед за миграционным отделом один за другим стали появляться всевозможные центры — чтобы оказывать гостям из Ближнего Зарубежья консультационные услуги. Открывали их все в том же многострадальном доме №13 на первом этаже.

— Мы не против, чтобы они работали в нашей стране. Но ведь прежде, чем открывать центр, следовало и с населением посоветоваться — спальные районы не предназначены для такой деятельности. Мы настаиваем на переносе этого центра, — говорит житель дома по улице Зеленогорской.

Дорога, по которой дети ходят в школу

Мигрантов могут «переселить»

— С 1 марта на улице Зеленогорской начал работу отдел Управления по вопросам миграции. МВД республики обращает внимание на вопросы охраны общественного порядка и реагирует на обращения и жалобы граждан, — сообщил руководитель пресс-службы МВД Башкирии Максим Родионов . — На днях МВД в адрес Главы республики внесли ряд предложений о создании Единого миграционного центра республиканского масштаба и подборе для него соответствующей площадки. Один из основных критериев — удаленность от жилых массивов.

Оперативного комментария от администрации Уфы получить не удалось. Ufa1 направил в мэрию информационный запрос. Мы будем следить за развитием ситуации.

Жильцы дома обратились во все инстанции

«Мигранты нам нужны, как кровь»

— Первый и главный вопрос: почему толпы здоровых мужчин ходят под окнами и творят беззаконие? Тут дело не в мигрантах, а в общем падении уровня культуры. У дорог справляют нужду не только и не столько иностранцы. Среди местных жителей много таких, причём выглядят они прилично и ездят на дорогих машинах, — говорит социолог Ильгиз Султанмуратов

По мнению специалиста, в данном случае не были созданы условия для приёма мигрантов и не продуман поток народа. Проще говоря, вопрос в организации.

Люди стоят в очереди на улице

— Настороженность у людей вполне объяснима. За последние 20-30 лет выросло целое поколение, которому не прививались представления о высокой культуре. У мигрантов, кроме родовой культуры — культ семьи и почитание старших, другой нет. Мы уже давно говорим о том, что необходима специальная программа адаптации мигрантов. На курсах русского языка им всего лишь объясняют элементарные фразы — как понять прораба, как расплатиться в магазине. Позитивный пример — Санкт-Петербург , там мигранты работают таксистами, в обязательном порядке говорят: «здравствуйте», «пожалуйста», «хорошего дня».

Ильгиз Султанмуратов считает важным, чтобы сама среда их принимала, но, к сожалению, процесса взаимного влияния культур не происходит — ценности не становятся общими. Приобщить можно только второе поколение переселенцев — их детей.

Вместе с тем, мигранты нам необходимы.

— Поток переселенцев у нас огромный, — говорит социолог. — Своими силами с демографическим кризисом мы не справимся. Нам как кровь нужны мигранты. Пусть они сохраняют свою культуру и самобытность, но и не навязывают её. У них высокий демографический потенциал. Это необходимо использовать. На самом деле, привить им нашу культуру можно очень быстро. Но это сложно сделать, пока ведомства не могут поделить между собой ответственность.