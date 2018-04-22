У «Екатеринбург Арены» появились фейки, обманывающие людей

Соцсети наполнили фейковые страницы «Екатеринбург Арены», в которых подписчикам предлагают выиграть комплект одежды волонтерской формы. Откликнувшись на такие розыгрыши, горожане рискуют быть обманутыми, об этом сообщает в воскресенье, 22 апреля, «АиФ-Урал»

Так, в одном аккаунте комплект одежды с символикой ЧМ обещают вручить первым 155 тыс. подписчиков, в другом — первым 13 тыс. подписавшихся, а в третьем — первым 25 тыс. подписчиков. В аккаунтах указывается, что условия конкурса просты: достаточно сделать скриншот страницы, выложить его к себе на страницу и отметить группу, устраивающую розыгрыш.

Однако подобные конкурсы могут оказаться обманом и горожане, принимающие участие в них рискуют остаться ни с чем. Об этом предупреждают в официальном аккаунте болельщиков ЧМ-2018 — «Welcome2018». «В последнее время в соцсетях появилась информация о розыгрыше и выдаче „формы ЧМ-2018“. Обращаем ваше внимание, что эта информация и/или любые другие виды розыгрышей униформы волонтеров Оргкомитета „Россия-2018“ и городских волонтеров являются недостоверными и нелегальными. Экипировка выдается только волонтерам, прошедшим отбор для участия в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™. Будьте бдительны и следите за официальной информацией в нашем аккаунте и на Официальном информационно-туристическом сайте ЧМ-2018 welcome2018.com», — сообщается на странице.

Друзья! В последнее время в соцсетях появилась информация о розыгрыше и выдаче «формы ЧМ-2018». Обращаем ваше внимание, что эта информация и/или любые другие виды розыгрышей униформы волонтеров Оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров являются недостоверными и нелегальными. Экипировка выдается только волонтерам, прошедшим отбор для участия в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™. Будьте бдительны и следите за официальной информацией в нашем аккаунте и на Официальном информационно-туристическом сайте ЧМ-2018 welcome2018.com Публикация от Welcome2018.com (@welcome_2018) 18 Апр 2018 в 5:37 PDT