Ещё
У «Екатеринбург Арены» появились фейки, обманывающие людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У «Екатеринбург Арены» появились фейки, обманывающие людей 

АиФ Урал 58 минут назад
Фото: АиФ Урал
Соцсети наполнили фейковые страницы «Екатеринбург Арены», в которых подписчикам предлагают выиграть комплект одежды волонтерской формы. Откликнувшись на такие розыгрыши, горожане рискуют быть обманутыми, об этом сообщает в воскресенье, 22 апреля, «АиФ-Урал».
Так, в одном аккаунте комплект одежды с символикой ЧМ обещают вручить первым 155 тыс. подписчиков, в другом — первым 13 тыс. подписавшихся, а в третьем — первым 25 тыс. подписчиков. В аккаунтах указывается, что условия конкурса просты: достаточно сделать скриншот страницы, выложить его к себе на страницу и отметить группу, устраивающую розыгрыш.
Однако подобные конкурсы могут оказаться обманом и горожане, принимающие участие в них рискуют остаться ни с чем. Об этом предупреждают в официальном аккаунте болельщиков ЧМ-2018 — «Welcome2018». «В последнее время в соцсетях появилась информация о розыгрыше и выдаче „формы ЧМ-2018“. Обращаем ваше внимание, что эта информация и/или любые другие виды розыгрышей униформы волонтеров Оргкомитета „Россия-2018“ и городских волонтеров являются недостоверными и нелегальными. Экипировка выдается только волонтерам, прошедшим отбор для участия в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™. Будьте бдительны и следите за официальной информацией в нашем аккаунте и на Официальном информационно-туристическом сайте ЧМ-2018 welcome2018.com», — сообщается на странице.
Друзья! В последнее время в соцсетях появилась информация о розыгрыше и выдаче «формы ЧМ-2018». Обращаем ваше внимание, что эта информация и/или любые другие виды розыгрышей униформы волонтеров Оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров являются недостоверными и нелегальными. Экипировка выдается только волонтерам, прошедшим отбор для участия в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™. Будьте бдительны и следите за официальной информацией в нашем аккаунте и на Официальном информационно-туристическом сайте ЧМ-2018 welcome2018.com  Публикация от Welcome2018.com (@welcome_2018) 18 Апр 2018 в 5:37 PDT
АиФ Урал: последние новости
«Монстрацию» отправили на Вторчермет из соображений безопасности Свердловские депутаты не захотели отчитываться о своих доходах Свердловчанам предложили провести глобальную «зачистку» Шарташа
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку270
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»413
США предложили лишить российского золота
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия124
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина166
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:23
Составлен фоторобот подозреваемого в отравлении Скрипаля
Происшествия
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение