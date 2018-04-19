Кто разрешил высотное строительство у аэропорта Шереметьево 

В Общероссийском народном фронте намерены выяснить правомерность строительства двух 17-этажек на приаэродромной территории Шереметьево. Эксперты ОНФ приняли в работу ряд обращений жителей микрорайона Сходня подмосковных Химок о высотном строительстве в полосе воздушных подходов аэродрома.
Чтобы разобраться в ситуации, «фронтовики» обратились в Росавиацию: ведомство должно дать ответ на вопрос, нарушает ли правила транспортной безопасности строительство высоток на территории, над которой самолеты набирают высоту или снижаются при заходе на посадку.
Строительство высоток в Сходне ведет компания «Гефест-ЛТД». В ОНФ намерены выяснить, как застройщик смог получить разрешение на строительство так близко от аэропорта.
Опасения «фронтовиков» и местных жителей не беспочвенны: к примеру, в декабре 1997 года транспортный самолет Ан-124 ВВС России при взлете рухнул на жилой квартал поселка авиастроителей Иркутск-2, расположенный в полутора километрах от аэропорта. Тогда погибли 72 человека, в том числе 14 детей, без крова остались более 70 семей.
Эксперты ОНФ направили официальный запрос руководству Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Мы просим предоставить информацию об ограничениях по высоте объектов капитального строительства, которые установила Росавиация при утверждении приаэродромной территории в Шереметьево. Также мы запрашиваем перечень препятствий в микрорайоне Сходня — это могут быть высотные дома, деревья, линии электропередач и т. д., которые нужно учитывать при определении максимальной взлетной массы самолетов на данном аэродроме. Просим предоставить и информацию о сроках завершения работ по зонированию приаэродромной территории, в соответствии с требованиями федерального закона, поведал глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.