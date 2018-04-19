Кто разрешил высотное строительство у аэропорта Шереметьево

В Общероссийском народном фронте намерены выяснить правомерность строительства двух 17-этажек на приаэродромной территории Шереметьево . Эксперты ОНФ приняли в работу ряд обращений жителей микрорайона Сходня подмосковных Химок о высотном строительстве в полосе воздушных подходов аэродрома.

Чтобы разобраться в ситуации, «фронтовики» обратились в Росавиацию : ведомство должно дать ответ на вопрос, нарушает ли правила транспортной безопасности строительство высоток на территории, над которой самолеты набирают высоту или снижаются при заходе на посадку.

Строительство высоток в Сходне ведет компания «Гефест-ЛТД». В ОНФ намерены выяснить, как застройщик смог получить разрешение на строительство так близко от аэропорта.

Опасения «фронтовиков» и местных жителей не беспочвенны: к примеру, в декабре 1997 года транспортный самолет Ан-124 ВВС России при взлете рухнул на жилой квартал поселка авиастроителей Иркутск-2, расположенный в полутора километрах от аэропорта. Тогда погибли 72 человека, в том числе 14 детей, без крова остались более 70 семей.