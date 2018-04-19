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Советник президента РФ подчеркнул важность реализации совместных инвестиционных проектов в рамках сопряжения ЕАЭС и «Пояса и пути»
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Советник президента РФ подчеркнул важность реализации совместных инвестиционных проектов в рамках сопряжения ЕАЭС и «Пояса и пути» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — В среду в Пекине состоялась встреча советника президента РФ С. Глазьева с китайскими предпринимателями и церемония открытия «Центра поддержки китайских инвесторов и предпринимателей в РФ».
Выступая с речью на мероприятии, Глазьев отметил, что создание «Центра поддержки китайских инвесторов и предпринимателей в РФ» — тоже одна из мер по сопряжению Евразийского экономического союза и «Пояса и пути».
"Потенциал нашего сотрудничества еще далек от исчерпания, у нас есть большие нереализованные возможности", — заявил он, подчеркнув, что новый центр — важная помощь для тех китайских бизнесменов, которые впервые открывают для себя российский рынок, ищут возможности и партнеров. Он выразил уверенность, что центр будет востребован.
"Мы видим сопряжение ЕАЭС и «Пояса и пути» прежде всего сквозь призму совместных инвестиционных проектов, создание условий для долгосрочных инвестиций, для механизмов сочетания наших конкурентных преимуществ", — продолжил Глазьев.
Глазьев считает, что Китаю и России нужно развивать совместное производство, вести обмен технологиями, формировать общую производственную экономическую базу.
"Рост взаимной торговли станет устойчивым только в ситуации, когда за торговлей пойдут совместные инвестиции, наши корпорации будут строить совместные предприятия, реализовывать совместные инвестиционные проекты", — констатировал он.
"Наш подход к формированию торгово-экономического и финансово-валютного сотрудничества на евразийском пространстве основан на уважении национальных суверенитетов участвующих стран, на поиске взаимовыгодных направлений сотрудничества, на помощи друг другу в освоении современных технологий, поиске общих интересов, сочетании конкурентных преимуществ, взаимоуважении и ориентации на долгосрочный эффект с точки зрения роста производства, роста благосостояния людей, возможностей для экономического развития", — заявил Глазьев.
За последние дни мы далеко продвинулись в консультациях с китайскими коллегами в создании общих институтов развития и механизмов перехода на расчеты в национальных валютах, продолжил он.
Он считает, что скорейший переход на расчеты в национальных валютах, формирование долгосрочных инвестиционных связей между корпорациями, создание совместных инвестиционных фондов, банков, институтов развития позволит наполнить живым экономическим содержанием большое евразийское партнерство, в основе которого должно быть сопряжение «Пояса и пути» и ЕАЭС.
Уверен, что Китай и Россия способны и дальше, и в средней, и в долгосрочной перспективе, удерживать двузначные темпы роста нашей взаимной торговли и наращивание совместных инвестиций, заявил Глазьев.
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