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«Деловая Россия» предлагает создать филиал СЭЗ Крыма в Москве
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«Деловая Россия» предлагает создать филиал СЭЗ Крыма в Москве 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Создать московский филиал свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма предложил сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров. Эту идею он озвучил в четверг на заседании секции «Москва-Крым. Развивая партнерство» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Свободная экономическая зона в Крыму уникальна, но есть определенные ограничения, связанные с санкционной политикой Европы и Америки в отношении России, поэтому не каждая московская компания готова была бы официально инвестировать в Крым. Поэтому наше предложение сделать филиал СЭЗ Крыма в Москве, московские компании, которые будут резидентами филиала, получают не только преференции, которые прописаны в СЭЗ в Крыму, но они получают налоговые каникулы на ту сумму, которая будет инвестирована в Крым", — сказал Назаров.
СЭЗ в Крыму функционирует с начала 2015 года. Сейчас она насчитывает более 1,3 тыс. резидентов.
В рамках заседания секции также подписали ряд соглашений между «Деловой Россией», общественными организациями и органами власти Республики Крым. В частности, подписано соглашение о сотрудничестве с минкурортов РК, Корпорацией развития РК, Центром развития цифровой экономики «Цифровая страна», Ассоциацией по содействию и продвижению культурно-гастрономического туризма.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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