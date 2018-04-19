«Деловая Россия» предлагает создать филиал СЭЗ Крыма в Москве

"Свободная экономическая зона в Крыму уникальна, но есть определенные ограничения, связанные с санкционной политикой Европы и Америки в отношении России , поэтому не каждая московская компания готова была бы официально инвестировать в Крым. Поэтому наше предложение сделать филиал СЭЗ Крыма в Москве , московские компании, которые будут резидентами филиала, получают не только преференции, которые прописаны в СЭЗ в Крыму, но они получают налоговые каникулы на ту сумму, которая будет инвестирована в Крым", — сказал Назаров.

СЭЗ в Крыму функционирует с начала 2015 года. Сейчас она насчитывает более 1,3 тыс. резидентов.

В рамках заседания секции также подписали ряд соглашений между «Деловой Россией», общественными организациями и органами власти Республики Крым. В частности, подписано соглашение о сотрудничестве с минкурортов РК, Корпорацией развития РК, Центром развития цифровой экономики «Цифровая страна», Ассоциацией по содействию и продвижению культурно-гастрономического туризма.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.