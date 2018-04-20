Директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина выступила на форуме «Городской парк-2018»

По словам главы комплекса, одно из самых важных и самых сложных направлений работы — это сохранение культурного и природного наследия, которое есть у исторического парка. Также руководитель поделилась успехами и проблемами, с которыми сталкивалось «Царицыно».

По словам Елизаветы Фокиной, первый этап реставрации был завершен в 2008 году — тогда отреставрировали павильоны, воссоздали мостики и пристани, начали высаживать растения. Для того, чтобы провести второй этап, нужно создать регламент, учитывающий особенности, которые присущи именно этому музею-заповеднику.

Она подчеркнула, что судьба и перспективы развития «Царицыно» зависят именно от успешности и своевременности второго этапа реставрации.