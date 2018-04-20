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Директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина выступила на форуме «Городской парк-2018»
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Директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина выступила на форуме «Городской парк-2018» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 28 минут назад
Фото: Борисовские пруды
По словам главы комплекса, одно из самых важных и самых сложных направлений работы — это сохранение культурного и природного наследия, которое есть у исторического парка. Также руководитель поделилась успехами и проблемами, с которыми сталкивалось «Царицыно».
По словам Елизаветы Фокиной, первый этап реставрации был завершен в 2008 году — тогда отреставрировали павильоны, воссоздали мостики и пристани, начали высаживать растения. Для того, чтобы провести второй этап, нужно создать регламент, учитывающий особенности, которые присущи именно этому музею-заповеднику.
Она подчеркнула, что судьба и перспективы развития «Царицыно» зависят именно от успешности и своевременности второго этапа реставрации.
Ландшафтный форум «Городской парк-2018» собрал большое количество именитых участников — главу программы ООН по населенным пунктам в России Татьяну Хабарову, руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, директора «Аптекарского города» Алексея Ретеюма и других.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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