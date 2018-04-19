​Песня, гитара и МСЗ 

Нельзя сказать, что второе заседание рабочей группы по мусоросжигательному заводу прошло на эмоциях. Но все же не обошлось без жарких дискуссий о том, какие технологии обращения с отходами наиболее приемлемы и безопасны. Поступило даже предложение провести референдум о необходимости строительства завода. Выступая против сжигания мусора, активисты предлагали и альтернативные варианты. Любая встреча активистов и представителей власти, посвященная строительству мусоросжигательного завода, априори не предполагает улыбок и хорошего настроения. Однако второе заседание рабочей группы, прошедшее в комитете ЖКХ исполкома Казани, неожиданно началось с позитивной нотки. Учитель экологии Владимир Шушков принес с собой гитару и исполнил очень светлую, полную надежды песню о любви к родной земле. Трудно сказать, удалось ли ему своим исполнением настроить собравшихся на нужный лад, но песня явно произвела впечатление. Как только перешли к деловой части встречи, активисты подняли вопрос о том, почему инвестору строительства мусоросжигательного завода не были представлены на рассмотрение альтернативные земельные участки. — Давайте уже, наконец, точку в этом вопросе поставим. Альтернативные участки на выбор инвестору не предлагались. В рабочем порядке при Правительстве республики рассматривались варианты. В результате была выбрана территория, удовлетворяющая всем необходимым требованиям, — отметил председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин. РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЕСТЬ Большая часть времени на втором заседании рабочей группы была посвящена докладам активистов. Желающих поделиться своими идеями было предостаточно, причем среди спикеров оказались и маститые ученые. О том, что представляют собой современные отходы, участникам дискуссии рассказал, а кому-то, возможно, и напомнил профессор КФУ Юсуф Азимов. Эксперт отметил, что довольно незначительную часть — менее процента — занимают отходы первой и второй категории опасности. — До 80% от общего объема ТКО, образующихся в Татарстане, — это нормальные вторичные ресурсы. В процессе их сортировки будут выделены грязные полимерные отходы. У татарстанских ученых уже сейчас существуют патенты, разработки, которые позволяют их обезвреживать и превращать в топливо. Поэтому я предлагаю подключать к решению проблемы переработки отходов науку, включать ученых в состав правительственных делегаций, которые выезжают за границу для изучения зарубежного опыта обращения с ТКО, — подчеркнул Юсуф Азимов. ЗА ПЛЕБИСЦИТ После выступления профессора из КФУ слово попросила юрист и эколог Роза Фардеева, которая занимается вопросами природоохранной деятельности в республике уже 15 лет. Активистка рассказала о своих поездках в Японию, США, Европу, где предметно знакомилась с технологиями переработки мусора. — Отходы за границей сжигаются по-другому. У них идет, в первую очередь, переработка. Но, по моему мнению, нужно все-таки вернуться в наши реалии, поскольку мы с вами живем в России. Общественное мнение разделилось. Чиновники продвигают идею МСЗ, а народ против. Поскольку я адвокат, то предлагаю провести референдум. Мы имеем право по закону спросить у местного жителя, нужен ли республике этот завод. Нам будет непросто, потому что для чиновников вариант с референдумом — очень сложный. И я их прекрасно понимаю, поскольку им сверху спускают указания о необходимости строить МСЗ. Почему-то в Башкирии отказались от идеи сжигания отходов, — высказала свое мнение Роза Фардеева. Искандер Гиниятуллин напомнил, что далеко не все предложения, которые обсуждает рабочая группа по МСЗ, будут реализованы. — Я здесь объявить референдум не могу. Надеюсь, что вы все это понимаете. Мы можем оформить это решение как инициативу нашей группы и направить его руководству республики. Мы можем сколько угодно митинговать, говорить о проведении референдума, но у нас нет ответа на вопрос: что делать с мусором? — подчеркнул руководитель комитета ЖКХ исполкома Казани. РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР — ПАНАЦЕЯ? С конкретными предложениями выступил представитель общественного движения против строительства МСЗ Антон Голубков. Активист ратует за то, чтобы разработать систему раздельного сбора отходов. К ее созданию должны подключиться все заинтересованные ведомства. Эта схема, по мнению Голубкова, не должна исходить из сегодняшних реалий, а работать с глубоким заделом на будущее. — Если мы хотим, чтобы у нас была раздельная система сбора отходов и перерабатывалось 80%, значит, именно от этих вводных мы должны отталкиваться, — отметил Антон Голубков. Среди инициатив общественника — новые контейнерные площадки с несколькими контейнерами для крупногабаритного мусора, пищевых отходов, для вторичного сырья, других видов мусора, а также баки для несортированных отходов. На каждой площадке должна быть наглядная агитация, рассказывающая о преимуществах первичной сортировки. Антон Голубков подчеркнул, что каждый вид отходов должен загружаться в отдельный мусоровоз, предназначенный для забора и транспортировки конкретной фракции. Как сделать, чтобы при этом существенно не выросли тарифы — активист предложил подумать. — Мы, конечно, можем не зацикливаться на раздельном сборе мусора и построить завод по комплексной сортировке отходов мощностью от 600 тысяч тонн, — подчеркнул Антон Голубков. Начальник отдела обращения с отходами Минстроя Татарстана Рустем Богданов сообщил, что сразу, единовременно 100-процентную сортировку отходов в Татарстане реализовать невозможно, потому что нужно построить мусоросортировочные станции, которые требуют колоссальных инвестиций. «Нужно посмотреть, какими будут тарифные последствия. У нас предусмотрена стопроцентная сортировка. Очевидно, что она будет реализована в республике к 2022 году. Раздельный сбор в регионе постепенно будет нарастать», — сообщил Богданов. ТРОТУАР ИЗ ПЛИТКИ И ПОСУДА ИЗ КРАХМАЛА Уже сейчас предприниматели Татарстана готовы предложить решения по переработке отходов. Одно из них, по словам предпринимателя и активиста Карима Сираева, — использование всего пластика для производства полимерно-песочной плитки для тротуаров. Ее преимущества — долговечность, износостойкость, технологии уже разработаны. Еще идея — изготовление одноразовой посуды из крахмала. «В Набережных Челнах местные предприниматели прорабатывают вопрос о запуске производства полностью биоразлагаемой посуды», — отметил Карим Сираев. Все предложения активистов были зафиксированы. Представители власти пообещали их учесть. На этом участники заседания распрощались друг с другом, но обещали увидеться уже очень скоро. А закончил встречу все тот же Владимир Шушков, который ее и начал. Мужчина достал деревянный меч, сделанный его учениками и погрозил им воображаемым строителям мусоросжигательного завода, напомнив слова Александра Невского про непрошеных гостей с оружием. Борис Кудряшов