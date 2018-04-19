Маткапитал в дачу: перспективы вложения, возможности реализации

"Первоначально маткапитал предназначался для компенсации женщинам потери трудового стажа в связи с воспитанием детей. Впоследствии в рамках проведения компенсационных мероприятий, связанных с экономическим кризисом, было решено расширить применение такого вида господдержки. Этими средствами разрешили финансировать определенные текущие нужды — приобретение автомобиля для многодетных семей, использовать деньги для лечения.

Вряд ли предложение разрешить приобретать дачи на средства маткапитала может быть поддержано, так как оно чрезмерно расширяет возможности применения этого вида соцподдержки. Кроме того, дача — это не квартира или дом, которые могут подразумевать улучшение жилищных условий. То есть теряется целевой смысл самой сути материнского капитала", — отмечает эксперт.

Депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, который может расширить возможности использования материнского капитала. Средства можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке. Лидер справедливороссов Сергей Миронов озвучил статистику: с момента запуска программы в 2007 году более 7,3 млн семей получили сертификаты на маткапитал, распорядились средствами только 54,3%. Из них большинство, около 4,1 млн семей, использовали деньги для улучшения жилищных условий, порядка 3 млн семей пока вообще не нашли применение господдержке.

"Сертификаты материнского капитала реализовали по целевому назначению семьи, которые имели определенные нужды. Большая часть оставшихся 3 миллионов человек просто в этом не нуждаются. Эти семьи живут в домах или квартирах, которыми довольны, не хотят вкладывать деньги в пенсию, а об обучении детей в вузах думать еще рано.

Но разрешение вкладывать средства маткапитала в автомобиль или дачу не логично — это не предметы первой необходимости. А в качестве вложений в роскошь меры господдержки не рассматриваются априори", — подчеркивает специалист.

Разумная альтернатива

Миронов отметил, что возможность вложения государственных средств в покупку дачи будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство. «Принятие законопроекта расширит варианты решения жилищной проблемы с помощью материнского капитала. Новая возможность будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство и отдыхать», — считает лидер справедливороссов.

Это не первая за последнее время инициатива депутатов по расширению возможностей использования маткапитала. В марте в Госдуму внесли законопроект о праве получать эти средства мачехам и отчимам, усыновившим детей своих супругов от предыдущих браков. В 2015 году было снято ограничение на распоряжение средствами семейного капитала до достижения ребенком трех лет на оплату первоначального взноса по ипотеке. В декабре президент Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2021 года

"На мой взгляд, расширить применение возможностей вложения средств материнского капитала можно, но не за счет ныне выдвигаемых инициатив. Более актуально расширить список образовательных услуг, на которые можно потратить деньги — сейчас это лишь оплата обучения ребенка в высшем учебном заведении. Здесь, на мой взгляд, к вопросу можно подойти гораздо практичнее.

Многие хотят, чтобы их дети ходили на курсы танцев, обучались иностранным языкам или получили профессию в рамках средне-специального образования. К примеру, профессиональные курсы программирования или вокала, танцев всегда недешевы. Процент семей, стесненных в средствах на такие нужды, достаточно велик. При этом выделенных по сертификату средств на такое образование вполне достаточно. И это вклад в развитие ребенка, в его будущее.

При этом люди, которые сейчас не реализуют материнский капитал из-за того, что не нуждаются в улучшении жилищных условий, получают возможность сэкономить на образовании детей. В этом ракурсе расширение возможностей вложения соцподдержки еще никто не рассматривал", — заключает Александр Сафонов.