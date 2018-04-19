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Зампред Внешэкономбанка считает нецелесообразной передачу Промсвязьбанку кредитов «Русала»
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Зампред Внешэкономбанка считает нецелесообразной передачу Промсвязьбанку кредитов «Русала» 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач считает нецелесообразным передавать санируемому Промсвязьбанку кредиты "Русала", попавшего под санкции США.
"Не думаю, что сейчас это целесообразно. Скорее, стоит вопрос о том, как дальше кредитовать «Русал» и как к этому можно привлечь Промсвязьбанк, но только после того, как он закончит прохождение процедуры санации", — сказал Клепач ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
Он также высказал мнение, что, скорее всего, «вопрос национализации компании сейчас не стоит».
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что государство не планирует входить в капитал «Русала», но окажет поддержку предприятию в виде краткосрочной ликвидности или иных мер, которые сейчас прорабатываются. По его словам, при необходимости правительство может помочь «Русалу» с краткосрочной ликвидностью через Промсвязьбанк (назначен опорным банком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам).
Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков отмечал, что госкорпорация не участвует в поддержке «Русала», хотя имеет существенный портфель «Русала».
По данным экспертов рейтингового агентства Fitch, для снижения санкционных рисков российские власти могут рассмотреть вариант передачи банками кредитов компаний, попавших под новую волну санкций, в Промсвязьбанк, который является опорным банком для обслуживания гособоронзаказа, в том числе оборонных предприятий, ранее попавших под санкции.
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