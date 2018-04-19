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Главы управ районов СЗАО провели встречи с жителями
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Главы управ районов СЗАО провели встречи с жителями 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Как пояснила заместитель главы управы района Куркино Илона Фещенко, в рамках празднования Дня Победы у жителей будет возможность поучаствовать в творческих мастер-классах, пройти квест в «Долине реки Сходни», побывать на концерте в парке «Дубрава» и присоединиться к традиционному велопробегу, который состоится 7 мая.
В районе Южное Тушино в честь праздника устроят ежегодный патриотический автопробег. Он пройдет 6 мая в рамках акции «Это Победа! Моя и твоя!». Участники проедут по районам Северо-Западного округа и возложат цветы к монументам, установленным в память о ВОВ.
— 8 мая состоится памятное шествие жителей района «Бессмертный полк». У памятника «Тушинцам, участникам Великой Отечественной войны посвящается» по адресу: ул. Сходненская, вл. 31 состоится митинг с минутой молчания и возложением цветов, — рассказала главный специалист отдела по взаимодействию с населением управы района Южное Тушино Елена Волченкова.
В парке «Полет» на Штурвальной 9 мая состоится главный районный праздник. В 10.00 начнется прямая трансляция парада с Красной площади. Также для жителей будет подготовлена концертная программа с участием лучших творческих коллективов. Пройдут мастер-классы, интерактивные игры, выставки, будет организована работа полевой кухни.
На встрече исполняющего обязанности главы управы Митина Дмитрия Захарова сообщили, что в районе 6 мая состоится праздничный концерт для ветеранов. А с 4 по 7 мая активисты района будут навещать фронтовиков и поздравлять их с праздником.
В ходе встреч также обсуждались темы благоустройства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и пресечения несанкционированной торговли. Собравшиеся также задавали свои вопросы главам управ, их заместителям и представителям местных «Жилищников».
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