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Очередная стратегическая сессия iCluster состоялась в Нижнем Новгороде
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Очередная стратегическая сессия iCluster состоялась в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Очередная стратегическая сессия Международного IT-Кластера Нижегородской области стартовала в технопарке «Анкудиновка» 18 апреля.
В ней приняли участие более 30 представителей и партнёров площадки iCluster.
Состоялось бурное обсуждение проектов в группах, разделенных по направлениям деятельности.
Так, заместитель директора по системной инженерии и информационным технологиям «Атомстройэкспорт» Сергей Кучин выступил с докладом о проектах «Умный город» и «Multy D — АО ИК АСЭ». Управляющая филиалом компании INTEL в Нижнем Новгороде Дарья Кирьянова рассказала о важности современных технологий для комфортной жизни и роли корпорации Intel в работе iCluster. Денис Бородой от лица Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» представил результаты работы первого квартала и обратил внимание на задачи финансового рынка в IT сфере. Директор по продуктам Департамента планирования, продуктов и маркетинга Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Устюжанинов показал возможностях телекоммуникационного оператора для участников и их проектов.
Руководитель временной управляющей компании IT-кластера Марат Мухарьямов представил собравшимся результаты работы iCluster за первый квартал 2018 года в цифрах:
— 6 партнеров (+1)
— 47 участников (+7)
— 24 заявки на конкурсе ASE Startup Labs
— 66 заявок на конкурсе StartupGarage
— 13 пилотных проектов стартовало в ВВБ Сбербанка РФ  — 3 стратегические сессии по Умному региону/городу с общим числом участников 250 человек
— 1 открытая лекция Intel Corporation и iCluster по AI и ML  — 252 (+83) качественных подписчика в группе iCluster на Facebook (руководители и ТОП менеджеры ИТ компаний)
— запущен сайт www.icluster.pro  — запущен YouTube канал
— 9 пресс-релизов, 2 видеосюжета, 4 интервью в СМИ  — участие в 7 мероприятиях в РФ (Москва, Сочи, Ульяновск, Нижний Новгород)
— 6 собственных мероприятий в Нижнем Новгороде.
Как отметили участники по итогам сессии, «подобный формат работы поможет конкретизировать стратегию развития iCluster для эффективного взаимодействия и продуктивных результатов сотрудничества в сфере IT в Нижегородском регионе».
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