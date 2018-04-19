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Центробанк запустил «регулятивную площадку»
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Центробанк запустил «регулятивную площадку» 

Банки Сегодня 2 часа назад
Центробанк запустил «регулятивную площадку»Площадка создана для тестирования возможного влияния и последствий некоторых инновационных подходов на различных финансовых рынках. В работе площадки участвуют эксперты, которые не только анализируют возможные последствия, но и разрабатывают пути решения возможных проблем с применением технологий к финансовой сфере.
Если технология прошла проверку в «регулятивной площадке», то она может быть допущена до реализации после подготовки и внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу. Технологии, которые не прошли проверку будут признаны нецелесообразными и не могут применяться в финансовом секторе.
— Расширение спектра услуг — это важная задача для каждой организации. Однако контроль этого расширения не может проводить Центробанк в одностороннем порядке. Для взаимодействия с финансовыми организациями мы запустили «регулятивную площадку», которая позволит изучить инновационные подходы с разных сторон и вынести однозначное решение, относительно возможности их дальнейшего применения, — подчеркнула первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
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