Центробанк запустил «регулятивную площадку»

Центробанк запустил «регулятивную площадку»Площадка создана для тестирования возможного влияния и последствий некоторых инновационных подходов на различных финансовых рынках. В работе площадки участвуют эксперты, которые не только анализируют возможные последствия, но и разрабатывают пути решения возможных проблем с применением технологий к финансовой сфере.

Если технология прошла проверку в «регулятивной площадке», то она может быть допущена до реализации после подготовки и внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу. Технологии, которые не прошли проверку будут признаны нецелесообразными и не могут применяться в финансовом секторе.