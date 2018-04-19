Урок рукоделия в технике канзаши состоится в районе Люблино

В одном из подразделений Культурного центра имени Астахова в эту субботу, 21 апреля, состоится мастер-класс по изготовлению броши в технике канзаши. Об этом сообщила менеджер учреждения по культурно-массовому досугу Анастасия Дамарская.

— Занятие пройдет в рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп». Посетить мастер-класс можно бесплатно. Участники изготовят брошь-цветок, — уточнила Анастасия Дамарская.

Начало мастер-класса в 11.00.

Участников приглашают в структурное подразделение центра, которое находится по адресу улица Краснодарская, дом 21. (мю)