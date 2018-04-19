В Оренбуржье запретили закрывать сельские больницы и ФАПы без публичных слушаний

Речь идет о новом порядке ликвидации медицинских организаций. Теперь единоличного решения областного минзрава для закрытия медпункта, ФАПа или сельской больницы будет недостаточно.

Согласно новым нормам, закрывать ФАПы и сельские поликлиники можно будет только с учетом мнения жителей сельских территорий и профессионального сообщества. Власти должны будут учесть и мнение мениципалитета — к слушаниям привлекут представителей органов местного самоуправления.

«25 декабря 2017 года принят федеральный закон, который вносит поправки в ФЗ «Об охране здоровья граждан». Соответственно мы принимаем региональный закон, который четко регламентирует условия сокращения и реорганизации медицинских учреждений либо их подразделений, особенно в сельской местности», — рассказала председатель комитета по здравоохранению законодательного собрания Татьяна Шукурова

Министерству здравоохранения области делегированы права определения порядка работы комиссии по оценке последствий ликвидации медицинских учреждений и состав этой комиссии. Для принятия решения по ФАПам, то есть единственным медицинским учреждениям в населенном пункте, дополнительно должно пройти публичное обсуждение.