Ещё
В Оренбуржье запретили закрывать сельские больницы и ФАПы без публичных слушаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

В Оренбуржье запретили закрывать сельские больницы и ФАПы без публичных слушаний 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Речь идет о новом порядке ликвидации медицинских организаций. Теперь единоличного решения областного минзрава для закрытия медпункта, ФАПа или сельской больницы будет недостаточно.
Согласно новым нормам, закрывать ФАПы и сельские поликлиники можно будет только с учетом мнения жителей сельских территорий и профессионального сообщества. Власти должны будут учесть и мнение мениципалитета — к слушаниям привлекут представителей органов местного самоуправления.
«25 декабря 2017 года принят федеральный закон, который вносит поправки в ФЗ «Об охране здоровья граждан». Соответственно мы принимаем региональный закон, который четко регламентирует условия сокращения и реорганизации медицинских учреждений либо их подразделений, особенно в сельской местности», — рассказала председатель комитета по здравоохранению законодательного собрания Татьяна Шукурова.
Министерству здравоохранения области делегированы права определения порядка работы комиссии по оценке последствий ликвидации медицинских учреждений и состав этой комиссии. Для принятия решения по ФАПам, то есть единственным медицинским учреждениям в населенном пункте, дополнительно должно пройти публичное обсуждение.
Как писал «ФедералПресс», этой весной после обращения жителей к президенту сразу в двух городах — Медногорске и Бугуруслане — появились центры гемодиализа.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Челябинский завод уволит тысячи работников Прокуратура Кубани требует срочно прекратить разрушение исторических памятников Краснодара «Вы видите, как плохо без меня?» Хит-парад самых хлестких высказываний экс-губернатора Амана Тулеева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300557
РФ нашла способ поквитаться с США107
Российским морякам удалось сбежать с Украины129
Болгария: спасибо России, но…253
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение