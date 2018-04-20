Оставшимся без горячей воды москвичам помогут технологии

«ПАО «МОЭК» запустил информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

Сервис находится на сайте компании. Для того, чтобы узнать сроки проведения работ, достаточно ввести номер дома. Вместе с датой будет указано время начала и окончания отключений воды.

В этом году график работ составили с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу. «Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований, и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону», — добавили в ПАО «МОЭК».

В компании пояснили, что во время отключений горячей воды проводят профилактические и капитальные ремонты на тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностику магистральных и разводящих сетей и перекладку трубопрободов. Горячую воду в столице не отключают более, чем на десять дней.