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Эксперт прокомментировал передачу Сирией двух крылатых ракет, которые не взорвались во время атаки США
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Эксперт прокомментировал передачу Сирией двух крылатых ракет, которые не взорвались во время атаки США 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее стало известно, что Сирия поставила в Россию две крылатые ракеты.
Ракеты, выпущенные американскими военными по Сирии, не взорвались, а упали на землю.
Их обнаружили военнослужащие Сирийской арабской армии.
По предварительной информации, американские ракеты были переданы российским военным и отправлены в РФ самолетом.
Политолог Сергей Простаков прокомментировал ситуацию с американскими ракетами.
— Неважно, почему ракеты не взорвались — в результате действия систем радиоэлектронной борьбы или по причине собственной неисправности. Ситуация, в которой подобной мощности оружие даже в условиях не самой совершенной обороны со стороны сирийской армии не достигает целей, говорит о том, что оно не является таким неуязвимым, как это представляет американская пропаганда, — рассказал эксперт в интервью «Инфореактор».
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