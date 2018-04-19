Жители Восточного Дегунина поделятся воспоминаниями о героях Великой Отечественной войны

В центре госуслуг «Мои документы» в Восточном Дегунине примут от жителей района фотографии и письма, хранящие память об участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

«Все материалы — фотографии, письма и др. — будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва », а оригиналы сразу же возвращены владельцам. К шествию «Бессмертный полк» в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 фотографии героев Великой Отечественной войны», — говорится в материале пресс-службы.

Напомним, районный центр госуслуг «Мои документы» находится по адресу ул. Дубнинская, д. 40а, корп. 1. Часы работы: с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (мю)