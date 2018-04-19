Аферисты обещают деньги

Мошенники начали выманивать деньги у держателей банковских карт с помощью новой схемы. В чем она заключается, узнала «Вечерка».

По свидетельствам потерпевших, все начинается с телефонного звонка. На другом конце провода неизвестный представляется помощником депутата или представителем службы социальной помощи. Мошенник сообщает, что человеку полагается выплата — как правило, несколько тысяч рублей. От вас лишь требуется сообщить номер вашего лицевого счета. Затем вам предлагают подтвердить его номер кодом, высланным на мобильный телефон. Итогом такой операции становится опустевший банковский счет.

Этот механизм мошенники использовали во время предвыборной кампании, а сейчас активизировались в преддверии майских праздников. Как правило, их жертвами становятся пенсионеры.