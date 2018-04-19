Структура «Главмосстроя» заключила мировое соглашение с кредиторами

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Представитель временного управляющего ООО «Корпорация Главмосстрой», одной из структур одноименного крупного строительного холдинга, Валерия Макарова сообщил в арбитражном суде Москвы, что компания заключила мировое соглашение с кредиторами в деле о своем банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Москвы в четверг не утвердил мировое соглашение, поскольку временный управляющий не передал суду оригинал протокола собрания кредиторов, а представитель должника не смог ответить на вопрос суда об источниках исполнения мирового соглашения. Суд отложил рассмотрение дела на 11 мая. Условия мирового соглашения на заседании не оглашались.

По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, 26 февраля состоялось собрание кредиторов, которое приняло решение заключить мировое соглашение. В собрании приняли участие кредиторы, имеющие более 82% голосов, всего в реестр включены требования на 12,2 миллиарда рублей.

Процедуру наблюдения в компании суд ввел в июне 2017 года по заявлению Инвестторгбанка , включив задолженность перед ним в размере более 696,5 миллиона рублей в реестр. Ранее представители сторон заявляли о намерении урегулировать спор миром, но тогда договориться по условиям мирового соглашения не удалось.

Арбитраж Москвы в декабре ввел на 18 месяцев процедуру внешнего управления в головной компании холдинга — ОАО " Компания «Главмосстрой» . В соответствии с нормами закона о банкротстве, внешнее управление — одна из процедур банкротства, предполагающая возможность восстановления платежеспособности должника. Суд вводит внешнее управление по ходатайству собрания кредиторов либо в том случае, если у него есть достаточные основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена.

"Главмосстрой" — строительная компания, оказывающая услуги корпоративным и государственным заказчикам. Основана в 1954 году. Входит в группу «Базовый элемент». Основная специализация — комплексная жилищная застройка, возведение административных зданий, коммерческих центров, больниц, школ, детсадов, паркингов и прочих объектов жилищно-гражданского назначения. Также управляет несколькими предприятиями, производящими стройматериалы и конструкции для комплектации объектов жилищно-гражданского и транспортного строительства.