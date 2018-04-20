МЭР: открытие центров компетенций и модернизация повысят производительность труда в РФ

ПЕРМЬ , 20 апреля. / ТАСС /. Открытие в регионах центров компетенций позволить увеличить производительность труда путем подготовки экспертов для предприятий. Такое мнение высказала ТАСС куратор федеральной программы по производительности труда, помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева.

"В 2018 году у нас появится 16 региональных центров компетенций, которые будут готовить специалистов для повышения производительности труда для промышленности. В течение года у нас будет подготовлено 100 экспертов, которые смогут самостоятельно выйти на предприятия", — сказала она в ходе Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ), который проходил 19-20 апреля.

В свою очередь, советник министра экономического развития РФ Александр Молодцов в интервью ТАСС рассказал, что компании, которые комплексно подошли к повышению эффективности производства, уже получили заметные результаты.

"По ряду предприятий, среди которых множество прикамских, уже достигнуты серьезные результаты. В одних на десятки раз увеличилась производительность, в других высвободились десятки миллионов рублей, которые раньше были в запасах и незавершенном производстве. Эти компании станут модельными, и уже на их базе руководители других предприятий будут учиться строить систему повышения производительности труда", — сказал он.

Программа повышения производительности

Как сообщил агентству губернатор региона Максим Решетников, форум в этом году посвящен обсуждению вопросов промышленной кооперации, загрузки промышленных предприятий, производительности труда, а также цифровизации и информатизации производства. Ключевым мероприятием ПИПФ стало совместное заседание Управляющего комитета по реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержки занятости и Совета директоров промышленных предприятий Пермского края , на котором федеральные и региональные спикеры обсудили инструменты реализации данной программы.

По словам главы края, на данный момент уже 25 компаний региона работают в этом направлении. «Эти компании активно внедряют технологии повышения производительности, мы ожидаем, что в ближайшее время количество таких компаний увеличится. В рамках программы мы в 2018 году собираемся провести переподготовку 3,5 тысячи специалистов», — пояснил Решетников.

Промышленная кооперация

РЖД и По его мнению, для того чтобы предприятия региона были конкурентоспособными, нужно повышать качество продукции и работать над ее себестоимостью, а также расширять рынки сбыта. Он рассказал, что сейчас в крае разрабатываются «карты взаимодействия» для успешной кооперации предприятий региона. «Уже готовы карты с »Газпромом" "Сибуром" , на очереди — "Лукойл" "Еврохим" , — пояснил он.

Другие примеры взаимодействия на практике были продемонстрированы на выставке промышленных предприятий. Ее ключевым экспонатами стали двигатели ПД-14 и ВК-800. «Такого двигателя (ВК-800) в России никогда не было, сегодня он разработан для L-410. Его облагородили, доработали, кроме того, в будущем мы планируем создать на базе самолетного еще и вертолетный вариант. В этом году пройдет „горячий запуск“ и начало испытаний, сертификацию планируем пройти на следующий год», — сказал управляющий директор пермского предприятия «Редуктор — ПМ» Николай Семикопенко и добавил, что двигатель создали в кооперации с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург ).

Международные перспективы

Одним из самых крупных деловых событий форума, которой посетили более полутора тысяч человек, среди которых представители государственных органов власти, промышленности, общественных и профессиональных объединений, стало подписание соглашения между российской компанией «Метафракс» и южнокорейской Sunghong Co. о расширении поставок в Восточную Азию химической продукции из России.

В заключение участники форума высказали пожелание о его выходе на международный уровень, чтобы он был больше ориентирован на инвестиционную составляющую.

"Необходимо сделать Пермский форум международным. В крае и в целом в уральском макрорегионе есть что предложить инвесторам. Нужно приглашать и показывать возможности нашей промышленной базы. К тому же, если мы говорим о производительности, нам стоит привлекать опыт азиатских стран", — сказал ТАСС председатель совета директоров компании «Метафракс» Армен Гарслян

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