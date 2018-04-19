ЦБ утвердил базовый стандарт по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов

Базовый стандарт устанавливает требования к организации системы управления рисками в кредитных потребительских кооперативах, перечень основных рисков, подлежащих управлению, а также иные положения, в том числе определяющие функционал и внутренние процедуры КПК в этой сфере, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ

Согласно стандарту, ответственность за организацию системы управления рисками возлагается на органы управления КПК. При этом кооперативы с активами более 1 млрд рублей и КПК, имеющие филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на территории более чем двух субъектов РФ , обязаны создать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками (либо назначить сотрудника, ответственного за управление рисками).

Базовый стандарт разработан саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими КПК, в соответствии с требованиями указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4027-У и вступает в силу с 1 июля 2018 года. Базовый стандарт будет обязателен для исполнения всеми КПК вне зависимости от их членства в профильных СРО.

«Применение данного базового стандарта будет способствовать созданию эффективной модели управления рисками в КПК, что, в свою очередь, должно положительно отразиться на финансовой устойчивости кредитных потребительских кооперативов и на качестве оказываемых ими услуг, а также увеличить прозрачность деятельности КПК как для контролирующих органов, так и для руководства КПК», — подчеркивают в Центробанке.