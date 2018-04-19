На Вешняковской улице было убрано упавшее дерево 

Житель района Вешняки Василий Грошев отправил сообщение на портал «Наш город», в котором он пожаловался на упавшее дерево.
По свидетельству жителя, дерево упало на территорию по адресу: Вешняковская улица, д. 41 корп. 2, с внешней стороны дома. Он уточнил, что в процессе падения дерево повисло на ветках соседнего дерева. В итоге получившаяся шаткая конструкция хоть и не опирается на дом, однако ветки задевают фасад здания на уровне третьего этажа и касаются установленных на нём кондиционеров. Василий Грошев призвал убрать дерево, так как оно может представлять опасность для прохожих.
Рабочие незамедлительно приступили к удалению и вывозу упавшего дерева. В настоящее время территория очищена. Об этом вешняковца уведомил глава управы района Сергей Махов.