В Псковской области пустят дополнительные поезда до Дно

По вторникам и средам будет ходить вечерний поезд «Дно — Псков». Отправление из Дно — в 17.13, прибытие в Псков — в 20.03.

Утром по средам и четвергам будет курсировать поезд «Псков — Дно». Отправление из Пскова — в 8.15, прибытие в Дно — в 11.07.

Расписание будет действовать с 1 мая по 30 октября для удобства передвижения жителей Псковского региона в дачный период.