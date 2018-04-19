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В Псковской области пустят дополнительные поезда до Дно
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В Псковской области пустят дополнительные поезда до Дно 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Дополнительные пригородные поезда будут курсировать с 1 мая в Псковской области по маршрутам Псков — Дно и Дно — Псков. Новые пассажирские составы назначены в целях улучшения качества обслуживания пассажиров по договоренности врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством Северо-Западной пригородной пассажирской компании, дочерней компании ОАО «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По вторникам и средам будет ходить вечерний поезд «Дно — Псков». Отправление из Дно — в 17.13, прибытие в Псков — в 20.03.
Утром по средам и четвергам будет курсировать поезд «Псков — Дно». Отправление из Пскова — в 8.15, прибытие в Дно — в 11.07.
Расписание будет действовать с 1 мая по 30 октября для удобства передвижения жителей Псковского региона в дачный период.
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