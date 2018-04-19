Крикалев: США и РФ могут заключить новое соглашение о доставке астронавтов к МКС

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов /. Соединенные Штаты Россия могут подписать новое коммерческое соглашение, предусматривающее доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор по пилотируемым космическим программам государственной корпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев. Он находится с визитом в США и завершает в четверг участие в 34-м американском ежегодном космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

На вопрос о том, существует ли возможность заключения Москвой и Вашингтоном нового коммерческого соглашения в свете того, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) публично заявило на днях о желании просить россиян продлить некоторые миссии к МКС, высокопоставленный российский специалист ответил утвердительно. «Да, это возможно», — сказал Крикалев.

"Сейчас наши контрактные обязательства заканчиваются летом следующего года. Возможно продление соглашения. Уже есть договоренность о том, что компания Boeing выкупила часть мест (на российских кораблях «Союз» — прим. ТАСС). А они (специалисты NASA — прим. ТАСС) будут иметь [по этому поводу] отношения с компанией Boeing, но это уже прерогатива NASA", — отметил представитель "Роскосмоса"

"В дальнейшем, возможно, потребуется заключение нового соглашения с NASA, и Роскосмос готов к этому", — подчеркнул Крикалев.

Выступая на прошлой неделе на слушаниях в Конгрессе США , и.о. руководителя NASA Роберт Лайтфут в очередной раз признал, что американцы могут и не успеть создать новый пилотируемый космический корабль в отведенные самим себе ранее сроки. «Мы работаем с нашими партнерами, нашими российскими партнерами, по вопросу о том, можем ли мы продлить сроки [пребывания на МКС] тех членов экипажа, которых туда отправляют», — сказал Лайтфут.

После прекращения полетов в 2011 году шаттлов доставка на МКС астронавтов NASA осуществляется «Союзами» (по договоренности места будут предоставляться вплоть до 2019 года). В феврале прошлого года NASA заключило соглашение с Boeing, позволяющее астронавтам получить дополнительно пять мест на «Союзах» в 2017-2019 годах. Общая стоимость контракта между НАСА и Boeing составит $373,5 млн Boeing приобрела эти места у РКК «Энергия» в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта «Морской старт»

Договоренности о создании окололунной станции

Окончательные международные договоренности о создании окололунной станции будут достигнуты через год или два, сообщил Крикалев.

"Пока мы на стадии предварительного проектирования, даже предпроектной оценки", — рассказал высокопоставленный российский специалист, комментируя замыслы строительства окололунной станции. Этот проект именуется Deep Space Gateway ("Дип спейс гейтуэй" — «Врата в дальний космос»).

Мы (россияне — прим. ТАСС) на нынешнем конгрессе [в Колорадо-Спрингс] обратили внимание [зарубежных коллег] на то, что, естественно, работаем по своей лунной программе. Вопрос не в том, что мы присоединяемся или делаем международную программу как самостоятельную. Она должна быть частью нашей программы освоения Луны. И в этой программе будет много составляющих, и Deep Space Gateway — только одна из них", — отметил Крикалев.

"До недавнего времени американцы акцентировали внимание на том, что их главная цель — это Марс. Мы (россияне) уже несколько лет назад определили, что у нас первым шагом в направлении Марса станет Луна. Но теперь все поняли, что независимо от того, собираемся ли мы следующим шагом делать Луну или Марс, часть пути будет общая. И мы предполагаем участие в программе Deep Space Gateway, где будет совместная часть с Европой, Японией , Россией и Америкой", — подчеркнул эксперт.

"Но, естественно, участвуя здесь, мы должны понимать общую картину, как эта программа ложится в нашу [национальную] программу освоения Луны", — заявил Крикалев.

По его словам, «концептуальная часть этой программы, предшествующая техническим деталям, должна быть готова к концу текущего года».

Окончательный облик проекта

На просьбу сообщить, когда могут быть положены на бумагу окончательные договоренности по Deep Space Gateway, Крикалев ответил: «Думаю, что это еще год-два как минимум».

Мы сейчас общались [в Колорадо-Спрингс] с европейскими коллегами. У них ситуация немного более сложная, потому что они должны объединять страны — участницы Европейского космического агентства , учитывать все внутренние интересы. То есть они сами являются частью международной кооперации, но внутри у них своя кооперация, это непростой процесс", — сказал представитель «Роскосмоса».

"Поэтому встреча, на которой могут быть приняты решения уже по изготовлению чего бы то ни было, должна состояться, как я помню, в конце следующего года. До этого будет продолжение оценок, проектирования — бумажная работа, необходимая для реализации любых программ", — уточнил Крикалев.

Российское участие

Он отрицательно ответил на вопрос о том, действительно ли американцы хотят в рамках сотрудничества по проекту создания окололунной станции купить определенную российскую техническую документацию.

"Нет. НАСА этого не планирует", — сказал Крикалев. «Сейчас идет разговор о том, как мы собираемся делать эту станцию, обсуждаются технические вопросы, вопросы вложения каждой страны еще даже не определялись. Пока идет разговор технический», — пояснил специалист.

Согласно изложенной им информации, «есть договоренность, которую Роскосмос и НАСА подписали в прошлом году на симпозиуме в Аделаиде, где говорится, что мы будем сотрудничать в этом направлении (создания окололунной станции)». «Это протокол о намерениях. И пока даже и не требуется передача какой-то информации по каким— то составным частям [планируемой окололунной станции], потому что эти составные части еще определены», — указал Крикалев.

При этом он подтвердил, что Роскосмос рассматривает возможность изготовления нескольких ключевых узлов станции. «Это возможный вариант. Но это не передача документации и технологий, это примерно так же, как мы строим Международную космическую станцию. Один из возможных вариантов — мы будем участвовать в формировании в том числе и шлюзовым, и стыковочным модулем», — заявил представитель Роскосмоса".

"Мы планируем работать в рамках Deep Space Gateway по тем же принципам, по которым устроена программа МКС, то есть, каждый делает свою часть и каждый отвечает за свою часть. И мы договариваемся, координируемся, смотрим, как сделать так, чтобы все модули станции были стыкуемы, взаимополезны и так далее", — подытожил Крикалев.