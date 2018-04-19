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Уполномоченным рассказали об организации мероприятий по защите населения
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Уполномоченным рассказали об организации мероприятий по защите населения 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» состоялись плановые занятия с уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций организаций ЦАО города Москвы.
В семинаре приняли участие более 140 специалистов по вопросам ГО и ЧС территориальных органов власти, крупных предприятий и организаций ЦАО, в том числе должностные лица управ и ГБУ «Жилищник районов».
На занятии с уполномоченными обсуждались вопросы, связанные с организацией работы пунктов временного размещения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Главный специалист Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Елизавета Семенова рассказала о процессе создания и предназначении ПВР, подробно разобрала основные задачи, которые выполняет пункт временного размещения. Особое внимание она уделила организации работы пункта: основным документам, составу администрации ПВР, материально-технической базе, отдельным нюансам его деятельности.
— Защита населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации — одна из главных задач гражданской обороны, — подчеркнула Елизавета Семенова. — Объем и характер мероприятий по защите населения определяются особенностями отдельных районов и объектов, а также вероятной обстановкой, которая может сложиться в результате ЧС.
Рассказ был проиллюстрирован учебным фильмом, наглядно демонстрирующим работу пункта временного размещения.
Большой профессиональный интерес и многочисленные вопросы уполномоченных вызвал доклад главного специалиста Службы ГО и ЧС ЦАО Юрия Мусатова, который говорил об изменениях в нормативно-правовых актах по вопросам инженерной защиты населения. Также он рассказал о средствах коллективной защиты, их назначении и использовании, об отличии противорадиационного убежища от укрытия.
Мероприятие прошло на высоком методическом уровне и вызывало живой интерес у слушателей. Следующее плановое занятие состоится 15 мая 2018 года в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (Ленинский проспект, д. 4).
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