Уполномоченным рассказали об организации мероприятий по защите населения

В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» состоялись плановые занятия с уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций организаций ЦАО города Москвы

В семинаре приняли участие более 140 специалистов по вопросам ГО и ЧС территориальных органов власти, крупных предприятий и организаций ЦАО, в том числе должностные лица управ и ГБУ «Жилищник районов».

На занятии с уполномоченными обсуждались вопросы, связанные с организацией работы пунктов временного размещения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Главный специалист Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Елизавета Семенова рассказала о процессе создания и предназначении ПВР, подробно разобрала основные задачи, которые выполняет пункт временного размещения. Особое внимание она уделила организации работы пункта: основным документам, составу администрации ПВР, материально-технической базе, отдельным нюансам его деятельности.

— Защита населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации — одна из главных задач гражданской обороны, — подчеркнула Елизавета Семенова. — Объем и характер мероприятий по защите населения определяются особенностями отдельных районов и объектов, а также вероятной обстановкой, которая может сложиться в результате ЧС.

Рассказ был проиллюстрирован учебным фильмом, наглядно демонстрирующим работу пункта временного размещения.

Большой профессиональный интерес и многочисленные вопросы уполномоченных вызвал доклад главного специалиста Службы ГО и ЧС ЦАО Юрия Мусатова, который говорил об изменениях в нормативно-правовых актах по вопросам инженерной защиты населения. Также он рассказал о средствах коллективной защиты, их назначении и использовании, об отличии противорадиационного убежища от укрытия.

Мероприятие прошло на высоком методическом уровне и вызывало живой интерес у слушателей. Следующее плановое занятие состоится 15 мая 2018 года в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (Ленинский проспект, д. 4).