Россотрудничество и Фонд Карлова покажут объективный образ России

Как заявила Митрофанова, эта совместная деятельность поможет «укрепить объективный образ России в мире».

Предполагается, что две организации станут сотрудничать в культурно-гуманитарной сферах, в организации музеев и выставок, в науке и образовании. В частности, они вместе будут поддерживать общественно-значимые молодежные инициативы, проекты по сохранению находящихся за рубежом объектов, имеющих историческое и мемориальное значение для России.

Председателем правления фонда стал известный турецкий предприниматель и общественный деятель, президент Ассоциации делового сотрудничества Турция-Россия Наки Карааслан.