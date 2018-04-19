Россотрудничество и Фонд Карлова покажут объективный образ России 

Россотрудничество и Международный благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниям и находящимся в тяжелой жизненной ситуации им. Андрея Карлова намерены вместе продвигать культуру Российской Федерации за рубежом. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве, подписанном 19 апреля главой Россотрудничества Элеонорой Митрофановой и директором фонда Карлова, вдовой убитого дипломата Мариной Карловой.
Как заявила Митрофанова, эта совместная деятельность поможет «укрепить объективный образ России в мире».
Предполагается, что две организации станут сотрудничать в культурно-гуманитарной сферах, в организации музеев и выставок, в науке и образовании. В частности, они вместе будут поддерживать общественно-значимые молодежные инициативы, проекты по сохранению находящихся за рубежом объектов, имеющих историческое и мемориальное значение для России.
Фонд имени Андрея Карлова создан в 2017 году по инициативе группы российских и турецких дипломатов, предпринимателей, общественных деятелей, а также друзей дипломата, убитого в Анкаре в декабре 2016 года. Среди инициаторов создания фонда — ректор МГИМО Анатолий Торкунов, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак и другие.
Председателем правления фонда стал известный турецкий предприниматель и общественный деятель, президент Ассоциации делового сотрудничества Турция-Россия Наки Карааслан.