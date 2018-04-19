Глава Керчи: К 2020 году свой ФОК будет в каждом микрорайоне города

Вместе со строительством Крымского моста усиленными темпами обновляется и город Керчь . Ремонтируются дороги, благоустраиваются парки, возводятся туристические и социальные объекты. Глава керченской администрации Сергей Бороздин корреспонденту НСН рассказал о необходимости создания в городе условий для развития физической культуры и спорта.

— С чего, на ваш взгляд необходимо начинать развитие спорта в Керчи?

— Как мы знаем, спорт и физическое развитие человека неотделимы от культуры любого общества и каждого в отдельности. В наше время сложно отыскать сферу деятельности человека, не связанную с физическими нагрузками. Все чаще физкультура упоминается как устойчивое качество личности, а не автономный социальный аспект. С медицинской точки зрения важно помнить, что спорт нужен нашему организму так же, как и ежедневная пища. Поэтому мы считаем, что важно, чтобы перед горожанами, а главное, перед ее подрастающей частью, не стоял вопрос, где заниматься. Каждый новый обновленный двор, парк мы стараемся по максимуму снабжать объектами спортивного социального значения.

— В Керчи работает достаточно большое количество спортивных секций, есть дворец спорта и детско-юношеская спортивная школа. Есть ли в планах их объединение или, может быть, создание чего-то нового, современного, что привлечет к занятиям спортом больше молодежи?

— На данный момент администрацией Керчи ведутся работы по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса. Это будет современный, удобный, спортивный центр. Уже выделен земельный участок вблизи стадиона им. 50-летия Октября. Ждем выхода проекта из экспертизы. Сроки поставлены на конец мая 2018 года. Далее с проектом по строительству этого физкультурного комплекса мы планируем участвовать в федеральной целевой программе по развитию Крыма города Севастополя до 2020 года. В ней есть большой пласт — развитие спортивных, инфраструктурных объектов в Республике Крым.

— Что это будет за комплекс, в чем его отличие, например, от стадиона?

— Это будет двухэтажный спортивный объект общей площадью 1450 м². На первом этаже посетитель попадет во входную группу, она будет в себя включать зону кафе, в которой можно комфортно провести время в ожидании ребенка с занятия. Также на нижнем этаже будут расположены раздевалки, медицинский кабинет и, самое главное, большой многофункциональный зал. Предполагается, что данный зал можно будет использовать как для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол), так и для соревнований по единоборствам. Зал будет оснащен трибуной до 300 посадочных мест и современным многофункциональным мультимедийным табло. На втором этаже комплекса будет расположен только боксерский зал. Мы решили дать боксерам отдельный этаж, потому, что на сегодняшний день те залы, которые находятся на территории города, морально устарели и не способны принять всех желающих.

— Планируется ли строительство подобных комплексов в других районах города?

— В этом месяце у нас запланирован выход из экспертизы еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса. В работах по проектированию участвовал завод «Залив» . Они на себя взяли первую часть расходов по оплате проектно-изыскательских работ. Это будет одноэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, с таким же многофункциональным залом. Расположен он будет в непосредственной близости от завода «Залив». В дальнейшем мы планировали бы данным проектом пойти по микрорайонам города. Это уже перспектива 2019-2020 годов — строительство таких физкультурно-оздоровительных центров в районе завода Войкова, в районе Аршинцево (парк «Молодежный»).

Ранее Сергей Бороздин рассказал, как Керчь готовится к началу автомобильного сообщения по Крымскому мосту, которое запланировано на май этого года. Сообщается, что строительство Крымского моста идет с опережением.