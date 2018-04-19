В районе Куркино состоялась встреча с жителями

Традиционная встреча представителей администрации района Куркино с жителями состоялась 18 апреля. Главной темой диалога с властью стала подготовка к торжествам в честь Великой Победы.

В районе Куркино подготовили обширную программу, адресованную как людям старшего возраста, так и молодому поколения. Об этом на встрече с населением сообщил заместитель главы управы по работе с населением Илона Фещенко

Мероприятия пройдут в парке «Дубрава», районной библиотеке, экологическом классе на Родионовской улице, 2, в «Долине реки Сходни», около памятника «Воинам села Куркино и села Юрово» и на других площадках. (ск)