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В районе Куркино состоялась встреча с жителями
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В районе Куркино состоялась встреча с жителями 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Традиционная встреча представителей администрации района Куркино с жителями состоялась 18 апреля. Главной темой диалога с властью стала подготовка к торжествам в честь Великой Победы.
В районе Куркино подготовили обширную программу, адресованную как людям старшего возраста, так и молодому поколения. Об этом на встрече с населением сообщил заместитель главы управы по работе с населением Илона Фещенко.
Мероприятия пройдут в парке «Дубрава», районной библиотеке, экологическом классе на Родионовской улице, 2, в «Долине реки Сходни», около памятника «Воинам села Куркино и села Юрово» и на других площадках. (ск)
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