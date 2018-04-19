«С мужем то сходились, то расходились»: подробности убийства женщины-повара

«Была добрая, отзывчивая, таких ещё поискать надо», — такие слова говорят все, кто знал Ирину Голованову . Вчера тело девушки нашла дома её родная сестра. Ирину убил муж. Вместе они были уже достаточно давно. Потом он попытался покончить жизнь самоубийством, но скорая помощь приехала вовремя, и врачи откачали его.

— Они то сходились, то расходились. Мы виделись с ней последний раз зимой. Ирина сказала, что они снова вместе, — рассказывает троюродная сестра девушки Алёна.

Ирина работала поваром в одной из пиццерий Данилова.

— Она была очень спокойная, адекватная, на работе у неё ни с кем конфликтов не было. Она устроилась ко мне недавно по ученическому договору. Очень исполнительная девушка, вежливая, — рассказал хозяин пиццерии Саркис.

Сейчас молодой человек Ирины в больнице. Следователи ждут, когда он придёт в себя, чтобы допросить.

Ирину похоронят завтра. Прощание с ней состоится в траурном зале по улице Земляной вал, 13 с 9 до 10 утра.