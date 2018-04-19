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Форум ко Дню космонавтики прошёл в Вороновском
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Форум ко Дню космонавтики прошёл в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Во вторник, 17 апреля в Доме культуры «Дружба» прошло окружное мероприятие.
Патриотический Форум «Они были первыми» был посвящён Дню авиации и космонавтики. Участие в конференции приняли обучающиеся образовательных учреждений ТиНАО, члены ветеранских организаций Новой Москвы и представители общественных организаций.
Почётное право объявить о начале работы Форума было предоставлено Главе администрации Евгению Иванову.
В рамках встречи участникам выпала уникальная возможность из первых уст услышать историю жизни таких великих людей как: Герой России, военный лётчик, генерал— лейтенант авиации Иван Бохонко, военный инженер по радиотехнике, подполковник в отставке Александр Косько. Также перед участниками Форума выступили руководитель ветеранской организации поселения Вороновское Александр Туришин, руководитель ветеранской организации ТиНАО Иван Тумко.
Своими концертными номерами жителей и гостей поселения порадовали обучающие ГБОУ Школа №2073.
Отметим, что перед началом мероприятия, в фойе ДК «Дружба» Ресурсный центр НКО по ТиНАО проводили викторину для школьников. Кроме этого, гости Форума могли познакомиться с творческой выставкой, где были представлены рисунки и поделки обучающихся ГБОУ Школа №2073.
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