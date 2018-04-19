Форум ко Дню космонавтики прошёл в Вороновском

Во вторник, 17 апреля в Доме культуры «Дружба» прошло окружное мероприятие.

Патриотический Форум «Они были первыми» был посвящён Дню авиации и космонавтики. Участие в конференции приняли обучающиеся образовательных учреждений ТиНАО, члены ветеранских организаций Новой Москвы и представители общественных организаций.

Почётное право объявить о начале работы Форума было предоставлено Главе администрации Евгению Иванову

В рамках встречи участникам выпала уникальная возможность из первых уст услышать историю жизни таких великих людей как: Герой России, военный лётчик, генерал— лейтенант авиации Иван Бохонко, военный инженер по радиотехнике, подполковник в отставке Александр Косько. Также перед участниками Форума выступили руководитель ветеранской организации поселения Вороновское Александр Туришин, руководитель ветеранской организации ТиНАО Иван Тумко

Своими концертными номерами жителей и гостей поселения порадовали обучающие ГБОУ Школа №2073.

Отметим, что перед началом мероприятия, в фойе ДК «Дружба» Ресурсный центр НКО по ТиНАО проводили викторину для школьников. Кроме этого, гости Форума могли познакомиться с творческой выставкой, где были представлены рисунки и поделки обучающихся ГБОУ Школа №2073.