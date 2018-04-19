ЕС внёс четырёх человек в санкционный список по КНДР

«Совет добавил четырёх человек в список тех, на кого распространяются ограничительные меры в отношении КНДР. В ограничительные меры входят запрет на поездки и замораживание активов», — указывается в заявлении.

Отмечается, что деятельность попавших под санкции лиц способствовала осуществлению программ КНДР в области ядерного оружия, баллистических ракет и других видов оружия массового уничтожения.

6 апреля ЕС включил в санкционный список в отношении КНДР одно физическое и 21 юридическое лицо.