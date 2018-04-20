Денис Штенгелов попал в топ-200 богатейших россиян

Forbes впервые в 2018 году включил в список 11 новичков, среди которых оказался Денис Штенгелов, совладелец «Зимней Вишни», основной акционер производителя кондитерских изделий и снеков « КДВ групп » и сети супермаркетов «Ярче».

Сам господин Штенгелов не выразил особой радости из-за попадания в список Forbes. «Понятия не имею, не могу никак прокомментировать. Это их какая-то оценка. Как, что там они оценивали?» — заявил он журналистам РБК.

После трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» Денис Штенгелов пообщела выплатить по 3 млн рублей семьям пострадавших в качестве компенсации.