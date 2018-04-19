Информатизация должна стать приоритетом для Ростехнадзора

Ростехнадзор успешно внедряет в своей работе основные принципы «умного» госконтроля, которые предусмотрены реформой контрольно-надзорной деятельности. Работа ведомства стала значительно более прозрачной и понятной для бизнеса, а уровень ущерба в подведомственных сферах снижается. Это отметил куратор реформы госконтроля, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов , выступая 19 апреля на итоговом заседании коллегии ведомства. В дальнейшей работе Ростехнадзору, по словам министра, следует сконцентрироваться на развитии информационных технологий и дистанционного контроля, оптимизации штабных функций и определении КПЭ для территориальных органов.

Для Ростехнадзора внедрение риск-ориентированного подхода, который предполагает концентрацию проверочных мероприятий на объектах наибольшего уровня риска, не стало новой задачей. Михаил Абызов напомнил, что ведомство начиная с 2013 года перешло на такой подход в рамках закона о промышленной безопасности, дополнения в который проходили обсуждение в формате Открытого правительства. Большинство контрольно-надзорных органов начало использовать риск-ориентированный подход лишь в 2017 году в рамках приоритетной программы по реформе госконтроля, которая стартовала в конце 2016 года.

За прошедший период внедрения риск-ориентированного подхода в сфере ведения Ростехнадзора радикально снизилось количество объектов постоянного контроля. До 2012 года 290 тыс. объектов было под постоянным контролем и надзором. Их распределили по классам опасности и уровням риска, и на сегодняшний день чуть менее 9 тыс. объектов у нас относятся к категории повышенного риска и около 90 тыс. объектов — к категории умеренного риска. По тем рискам, которые контролируются Ростехнадзором, за последние 5 лет и за прошедший год идёт снижение ущерба и причинённого вреда», — отметил Михаил Абызов.

По данным руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина, в 2017 году на поднадзорных объектах произошло 220 несчастных случаев со смертельным исходом и 210 аварий, в то время как в 2016 году было зафиксировано 222 смертельных случая и 252 аварии, в 2015 — 236 смертельных случаев и 246 аварий. При этом количество проверок также сократилось со 136,5 тыс. в 2016 году до 130,2 тыс. в 2017 году. А количество выявленных нарушений, напротив, выросло с 802 тыс. до 1 млн То, чем мы с вами занимаемся, обеспечение промышленной безопасности, является составной частью национальной безопасности РФ. В рамках реализации риск-ориентированного подхода в прошлом году продолжилась тенденция по снижению количества плановых проверок. В прошлом году проведено на 8% меньше, чем в 2016 году. С 2014 года, когда мы начали переход на риск-ориентированный подход, количество плановых проверок мы сократили более чем на 76%. Снижение количества плановых проверок мы осуществляем без ущерба безопасности. Вместе с тем считаем, что дальнейшее снижение количества плановых проверок должно сопровождаться совершенствованием формирования самого плана проверок», — отметил Алексей Алёшин

Основная задача, которая решается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, — это, в первую очередь, сокращение ущерба и вреда по тем рискам, которые контролирует государство, подчеркнул Михаил Абызов. К 2024 году планируется в 2 раза сократить причиняемый вред и ущерб по этим рискам. Вторая задача, которая реализуется в рамках реформы, это сокращение административной нагрузки на бизнес — и формальной, и неформальной.

За последние годы Ростехнадзор провёл очень положительную, показательную работу совместно со своими территориальными органами, значительно продвинув взаимодействие с бизнесом и сделав свою работу если не идеальной, то более прозрачной и предсказуемой для поднадзорных объектов. Мы можем констатировать, что на сегодняшний день уровень доверия в части взаимоотношений бизнеса и Ростехнадзора значительно вырос», — отметил Михаил Абызов.

В числе главных приоритетов Ростехнадзора на будущее министр обозначил развитие информационных систем. Сейчас информатизация в ведомстве находится на стартовом уровне, констатировал Михаил Абызов. Но без существенного переоснащения информационных мощностей, по его словам, невозможно успешно реализовать задачу по переходу на дистанционные проверки, которую поставил президент РФ в своём послании Федеральному Собранию.

Сегодня отсутствие должных систем информатизации приводит к тому, что у нас территориальные органы, инспекторский состав перегружены бюрократической бумажной работой, отвлекающей от задач по обеспечению безопасности и реализации функций профилактики. Я надеюсь, что в ближайшее время мы этот порочный круг разорвём. Нам необходимо вкладываться в информатизацию. В правительстве принято решение, в рамках которого ресурсы, высвобождаемые за счёт оптимизации структуры, численности и функционала, остаются в распоряжении органов исполнительной власти и надзоров», — сказал Михаил Абызов.

Такая оптимизация, по мнению министра, не должна касаться «полевого» состава, который обеспечивает основные функции контроля и надзора. Он сообщил, что совместно с Министерством финансов прорабатывается вопрос объединения и централизации штабных функций: бухгалтерии, юридических служб, служб учёта кадров. Такие службы сейчас имеются в каждом подразделении, в каждом территориальном органе, в них в среднем занято до 15% штатной численности надзорных органов. Сегодняшние технологии, по словам Михаила Абызова, дают возможность их централизовать на уровне головных и окружных структур. Министр сообщил о планах перейти на централизованную функцию бухгалтерии, которую будет вести Федеральное казначейство

Задача по переходу на дистанционное взаимодействие с поднадзорной средой и развитие профилактики предусматривает и переподготовку персонала и развитие новых навыков и компетенций у тех людей, которые работают «в поле», отметил Михаил Абызов. До сих пор, по его словам, такой функционал, как профилактика, прописан далеко не во всех положениях о государственном контроле и надзоре. Но важно, чтобы эта работа наполнялась смыслом и конкретными компетенциями, а не оставалась только на бумаге, подчеркнул министр. Вместе с тем в структуре Ростехнадзора, по его мнению, работают «люди уникальной квалификации и уникальных знаний», что позволяет обеспечить качественный контроль.

Что касается профилактики, то здесь Михаил Абызов предложил придумывать новые форматы, основанные на информационных технологиях, но не забывать и о старых советских — таких как плакаты и тематические семинары на производстве.

Михаил Абызов также обратил внимание на необходимость уточнения ключевых показателей результативности и эффективности для территориальных органов Ростехнадзора. Приказом Ростехнадзора определены показатели результативности и эффективности на 2018 год, но сейчас они не декомпозированы по терорганам, указал министр. Нужно, чтобы каждый территориальный орган имел свои ключевые показатели эффективности, в рамках которых в том числе определялись бы параметры сокращения причинённого ущерба и вреда по рискам, которые они контролируют. Однако проблема заключается в отсутствии достоверной статистики по ущербу и вреду в разрезе терорганов.

Без первичного учёта причинённого вреда мы не понимаем, как разворачивать «в поле» задачи по профилактике. Мы не видим характера поднадзорной среды и угроз, которые там есть. Эта задача лежит на плечах терорганов. Прошу в ближайший период времени постараться её решить», — сказал Михаил Абызов.