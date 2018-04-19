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ООО «Верфь братьев Нобель» приглашает на работу
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ООО «Верфь братьев Нобель» приглашает на работу 

АиФ 1 час назад
Вакансии предприятия:
Специалистов ИТР — Контрольного мастера по корпусу металлических судов — Контрольного мастера по судовым устройствам и системам — Инженеров в конструкторско — технологический отдел — Системного администратора
Рабочих — Трубопроводчиков судовых 3-4 разряда — Сборщиков корпусов металлических судов 3-4 разряда — Рубщиков судовых 3-4 разряда — Стропальщиков — Машинистов крана (крановщиков) — Машиниста портального крана — Электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах 3-4 разряда — Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Обращаться в отдел по работе с персоналом:
г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.60, тел.8/4855/297-015, 297-017, 8 962 200 78 65. Направлять резюме по эл.адресу: KliminaNA@nobel-shipyard.ru  Реклама
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