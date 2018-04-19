Суд вернул отцу Виктора Цоя права на песни сына

По решению суда, Роберт Цой был введен в заблуждение при заключении договора от 16 января 2017 года о передаче прав на музыкальные произведения Виктора Цоя. Кроме того, заключенный в 2011 году договор о передаче прав на произведения, исполнения и фонограммы Виктора Цоя противоречит положениям действующего законодательства России

Как следует из материалов портала «Электронное правосудие», арбитраж Москвы сейчас приостановил рассмотрение иска компании «Музыкальное право» о взыскании с Первого канала 500 тыс. руб. компенсации за использование произведений Цоя до завершения судебного разбирательства между отцом музыканта и компанией.

В июне 2017 года Басманный суд признал недействительным аналогичный договор по иску Александра Цоя , сына Виктора Цоя, который наравне с отцом музыканта владеет авторскими правами на его песни.