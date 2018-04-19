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Суд вернул отцу Виктора Цоя права на песни сына
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Суд вернул отцу Виктора Цоя права на песни сына 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роберта Цоя, отца лидера группы «Кино» Виктора Цоя, о расторжении договора на передачу компании «Музыкальное право» исключительных прав на его песни, сообщает РИА «Новости».
По решению суда, Роберт Цой был введен в заблуждение при заключении договора от 16 января 2017 года о передаче прав на музыкальные произведения Виктора Цоя. Кроме того, заключенный в 2011 году договор о передаче прав на произведения, исполнения и фонограммы Виктора Цоя противоречит положениям действующего законодательства России.
Как следует из материалов портала «Электронное правосудие», арбитраж Москвы сейчас приостановил рассмотрение иска компании «Музыкальное право» о взыскании с Первого канала 500 тыс. руб. компенсации за использование произведений Цоя до завершения судебного разбирательства между отцом музыканта и компанией.
В июне 2017 года Басманный суд признал недействительным аналогичный договор по иску Александра Цоя, сына Виктора Цоя, который наравне с отцом музыканта владеет авторскими правами на его песни.
Ранее стала известна дата выхода фильма Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое и его друзьях.
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