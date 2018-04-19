В Омске состоится финал международного конкурса скрипачей 

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
24 апреля в Концертном зале Омской филармонии состоится открытие IV Международного конкурса скрипачей им. Ю. И. Янкелевича. В нём примет участие 32 человека. Из них 12 музыкантов поборются за главный приз — скрипку, изготовленную известным итальянским мастером Эухенио Дегани.
«В дни проведения конкурса состоится встреча Александра Буркова и Владимира Спивакова, во время которой будут обсуждаться дальнейшие вопросы поддержки талантливых юных музыкантов, в том числе проживающих в Омской области. Международный конкурс им. Ю. И. Янкелевича, являющийся одной из визитных карточек нашего города, должен и дальше проводиться в Омске. Для этого будут прилагаться все необходимые усилия», — отметил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Добавим, что в 2018 году участниками конкурса стали молодые музыканты из Республики Казахстан, КНР, Японии, Испании, Южной Кореи, США, Германии, Австрии и, конечно, России. Есть среди них и омичка — Елизавета Новикова, воспитанница детской школы искусств №1 имени Ю. И. Янкелевича.