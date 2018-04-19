В Омске состоится финал международного конкурса скрипачей

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

24 апреля в Концертном зале Омской филармонии состоится открытие IV Международного конкурса скрипачей им. Ю. И. Янкелевича. В нём примет участие 32 человека. Из них 12 музыкантов поборются за главный приз — скрипку, изготовленную известным итальянским мастером Эухенио Дегани.