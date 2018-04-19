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Испания предложила меры по обходу ущерба от Brexit
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Испания предложила меры по обходу ущерба от Brexit 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Мэр маленького города в южной Испании предложил страховщикам из Гибралтара возможность сохранить доступ к единому рынку Евросоюза после выхода Британии из его состава в следующем году, передает Bloomberg.
Хуан Франко из Ла-Линеа на южной оконечности Иберийского полуострова приглашает страховщиков, базирующихся через границу в британском анклаве, создать подразделения в его муниципалитете с населением около 63 тыс. человек, чтобы они могли продолжать обслуживать клиентов ЕС. Он даже предложил предоставить им служебные помещения. "При необходимости мы могли бы адаптировать конференц-центр для временного размещения компаний, — сказал Франко в телефонном интервью. — Другие меры могут быть изучены в долгосрочной перспективе". По словам Найджела Фетама, партнера международной юридической фирмы Hassans, которая также базируется в анклаве, существует более 60 страховых компаний, действующих в Гибралтаре, которые могут извлечь выгоду из создания подразделений на испанском материке. Фирма Feetham уже провела две встречи с испанскими регуляторами о плане, который позволил бы фирмам получить доступ к рынку ЕС, сохранив большую часть своих операций в Гибралтаре. "Это может быть хорошим примером сотрудничества между двумя общинами, которые долгое время были вовлечены в споры, — сказал Фетам в телефонном интервью из Гибралтара. — Это также потенциальное решение для страховщиков, базирующихся в Лондоне". Действительно, Банк Англии месяцами предупреждал о потенциальной угрозе Brexit для финансовых контрактов, включая страховые полисы, поскольку британские фирмы могут не иметь необходимых разрешений на выплату требований или получения страховых взносов от клиентов в ЕС после выхода Британии из состава блока. Brexit может повлиять на страховые обязательства в размере около 55 млрд фунтов стерлингов ($78 млрд) и затронуть 38 млн держателей полисов в Европейском экономическом пространстве, сообщили в Банке Англии в прошлом месяце.
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